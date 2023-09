Michael Caine snimio svoj zadnji film: 'Pa ja imam prokletih 90 godina, ne hodam dobro više'

Britanski glumac Michael Caine (90) završio je svoj posljednji film u karijeri, prenose strani mediji. Riječ je o filmu 'The Great Escaper' gdje glumi Bernarda Jordana, veterana Drugog svjetskog rata koji bježi iz staračkog doma kako bi prisustvovao proslavi 70. godišnjice Dana D u Francuskoj.

'Imam prokletih 90 godina'

Iako je jednom prilikom rekao kako je otišao u mirovinu, nastavio je snimati. No ovaj put je definitivno odlučio se povući, piše The Telegraph.

- Imam prokletih 90 godina i ne mogu dobro hodati, i sve što ide uz to - rekao je glumac.

Foto: Landmark Media/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL

Glumac nije snimao tri godine, a posljednji film u kojem će odigrati ulogu veterana iz Drugog svjetskog rata u britanska kina stiže 6. listopada.

- Taj lik je nevjerojatan, a uz to i scenarij je tako lijepo napisan. Uz covid i pandemiju, tri godine nisam snimao i mislio sam da sam završio s tim. I odjednom sam ponovno radio na filmu i tako se lijepo proveo - rekao je Caine.

Istaknuo je kako mu je glumačka ekipa dala 'dobar štap' jer bez pomagala ne može hodati.

- Napravio bih samo jednom scenu, a onda bih pao - objasnio je.

Foto: Clemens Bilan/DPA/PIXSELL

Nominiran za šest Oscara

Počeo je glumiti 50-ih godina u filmu 'Brdo u Koreji' koji se smatra se njegovim debitantskim filmom.

Bio je nominiran za šest Oscara, a osvojio je nagradu za najbolje sporedne muške uloge u 'Hannah and Her Sisters' 1986. te 1999. u 'The Cider House Rules'.

Neke od njegovih najvećih uloga su u filmu 'Tihi Amerikanac', 'Obrazovanje Rite' i legendarni lik Alfreda Pennywortha u trilogiji o Batmanu, redatelja Christophera Nolana.

Foto: IMDB/screenshot

Danas glumac sa suprugom Shakirom Bakks s kojom ima kćer Natashu živi u Wimbledonu.