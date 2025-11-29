Obavijesti

VELIKA AKCIJA

Glumački buvljak je u Gavelli okupio mnoga lica: Hvala svima što ste pomogli u našem cilju

Piše Jasmina Bauman,
7

Našao se tu i smoking s Oscara, a komade odjeće donirali su i Tarik Filipović, Nina Badrić, Ecija Ojdanić, žiri “Supertalenta”, Ksenija Prohaska i drugi

Hvalevrijedna akcija glumaca Tesla Teatra, Filipa Sertića i Fabijana Pavla Medvešeka, u subotu je u zagrebačkoj Gavelli okupila i naše glumce koji su se velikodušno odazvali akciji, ali i znatiželjne prolaznike koji su odlučili podržati humanitarni glumački buvljak.

Našao se tu i smoking s Oscara, a komade odjeće donirali su i Tarik Filipović, Nina Badrić, Ecija Ojdanić, žiri “Supertalenta”, Ksenija Prohaska...

- Bilo je stvarno lijepo i puno hvala svima na dolasku koji su što donacijama, što novčano pomogli u našem zajedničkom cilju. Ova inicijativa nastala je iz želje da se djeci koja imaju vrlo nezahvalnu startnu poziciju pruži podrška tijekom napuštanja domova i udomiteljskih obitelji - rekao nam je Medvešek.

