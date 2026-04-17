Glumci iz 'Divljih pčela' otkrili kako uče tekst za seriju te što naprave kada 'zablokiraju'

Dok gledatelji budno prati nove epizode serije 'Divlje pčele', glumci vode vlastitu utrku s vremenom, pamćenjem i koncentracijom. Snimanja su svakodnevna, a potrebno je stalno učiti novi tekst za ulogu, treba ga savladati gotovo preko noći.

Kako zapravo izgleda taj nemilosrdni tempo, kada glumci uče tekst i postoje li trikovi koji im olakšavaju posao otkrili su za Net.hr Sanja Vejnović, koja briljira u ulozi Mirjane Vukas, i Matija Kačan, kojeg gledamo kao simpatičnog konobara Veljka.

Na pitanje koliko je zapravo teško svakodnevno učiti velike količine teksta, Matija priznaje da to nipošto nije jednostavno.

“Nije lagano, pogotovo kad se nakupi više scena u danu i kad nemaš baš luksuz vremena. Ali s vremenom se navikneš na taj tempo i mozak nekako ‘uhvati ritam’. Naravno da ima dana kad ti se sve pomiješa i kad bi najradije bacio tekst kroz prozor, ali to je dio posla. Bitno je samo ne paničariti i ići dalje”, otkrio je te dodao kako ponekad dnevno mora naučiti i više od nekoliko stranica teksta.

Foto: RTL

“Ako ga učiš robotski, kratko traje. Puno mi je lakše kad ga povežem s likom i situacijom – kad znam zašto nešto govorim, tekst sam ‘sjedne’. To je zapravo jedini način da ostane u glavi i da na setu zvuči prirodno.” naglašava.

Stoga ne čudi da ponekad zaboravi neki dio.

“Dogodi se svakome. U tom trenutku pokušam ostati u situaciji i ne ‘izaći iz lika’. Nekad malo improviziraš dok se ne vratiš na tekst, a nekad jednostavno staneš, nasmiješ se i ideš ispočetka. Set je živa stvar, svi znaju da se to događa.” objašnjava Kačan.

Foto: RTL

Sanja Vejnović kaže da je najzahtjevniji dio dana večer, kada se umor nakupi, pa treba pronaći dodatnu snagu i koncentraciju da tekst savlada prije spavanja.

"No s vremenom se razvije ta vrsta svakodnevne discipline, tihe i neumoljive. To je zapravo svakodnevna mala borba sa samim sobom – ali i dio ovog posla koji prihvaćam bez zadrške”, objašnjava.

“To je pravi maraton pamćenja – ponekad i do 30 stranica teksta dnevno. U tom ritmu nema puno prostora za pogrešku. Nema autopilota; morate biti potpuno prisutni, ali upravo ta intenzivnost vas drži fokusiranima.” ističe.

Foto: Tom Dubravec

Naglašava kako tekst nikada ne uči mehanički.

“Tekst za mene nema smisla bez konteksta. Uvijek ga povezujem s konkretnom situacijom u sceni, partnerima. Važno mi je razumjeti cjelinu i emocionalni luk lika. Kada razumijete zašto nešto govorite, tekst prestaje biti nešto što učite – pamtite misao koju izgovarate i život lika koji živite.” naglašava.

Otkrila je i tajnu za lakše pamćenje.

"Moja “tajna” je vrlo jednostavna – pokrijem svoj tekst, čitam repliku partnera koja mu prethodi i zatim svoju izgovaram napamet, uvijek naglas. Na taj način simuliram stvarnu situaciju u sceni i tekst se puno brže usvaja", otkriva omiljena negativka u seriji.