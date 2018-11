Glumci se opraštaju od heroja stripa: 'Lee, legenda i vizionar'

Legendarni autor stripa, Stan Lee, preminuo je danas u dobi od 95 godina. Jutros su iz njegovog doma u Hollywoodu pozvali hitnu pomoć, koja ga je žurno odvela u bolnicu Cedars-Sinai Medical Center gdje je autor preminuo.

Od Stana su se oprostili brojni njegovi kolege na društvenim mrežama.

- Dragi Stan Lee, hvala ti što si podijelio s nama tvoju nevjerojatnu viziju. Mi smo ti vječno zahvalni. Ništa ne bi bilo isto bez tebe - napisala je Oskarovka Halle Berry (52).

Lee je bio autor odgovoran za stvaranje cijele plejade likova koji su istinski obogatili pop kulturu 20. stoljeća. Iz njegovog pera su tako nastali Spider-Man, Hulk, Doctor Strange, Fantastic Four, Daredevil, Black Panther, X-Men i mnogi drugi.

- Stan Lee je bio pionir svijeta superheroja. Ponosan sam što sam bio mali dio njegovog svemira - napisao je Hugh Jackman (50), koji je glumio lik Wolverina u Marvelovom X-Menu.

We’ve lost a creative genius. Stan Lee was a pioneering force in the superhero universe. I’m proud to have been a small part of his legacy and .... to have helped bring one of his characters to life. #StanLee #Wolverine pic.twitter.com/iOdefi7iYz