Obavijesti

Show

Komentari 0
PONOVNO PRED KAMERAMA

Glumci serije 'U dobru i zlu' su otkrili detalje sa seta, Baban: Poželjela sam još malo odmora

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Glumci serije 'U dobru i zlu' su otkrili detalje sa seta, Baban: Poželjela sam još malo odmora
2
Foto: Luka Dubroja

Dok gledatelji s nestrpljenjem iščekuju rasplet dramatičnih događaja koji su obilježili posljednje emitirane epizode, glumci su uzbuđeni što su ponovno zajedno na snimanju hit serije

Nakon ljetne pauze, omiljena dramska serija 'U dobru i zlu' vraća se na male ekrane, a glumačka ekipa već je zauzela svoja mjesta na setu. Dok gledatelji s nestrpljenjem iščekuju rasplet dramatičnih događaja koji su obilježili posljednje emitirane epizode, glumci su uzbuđeni što su ponovno zajedno na snimanju hit serije o Veljku i njegovoj nesvakidašnjoj obiteljskoj priči.

24 PITANJA Glumac Ammar Mešić o prosvjedima u Srbiji: 'Pišu da mi je šahovnica u srcu'
Glumac Ammar Mešić o prosvjedima u Srbiji: 'Pišu da mi je šahovnica u srcu'

- Ovo mi je bio najduži godišnji odmor još od faksa pa sam unatoč dobrom odmoru, poželjela da još malo potraje. No na setu je tako dobra atmosfera da sam se uistinu veselila ponovo vidjeti sve ljude - priznaje Katarina Baban, koja u seriji tumači zanosnu Petru, bivšu ljubavnicu kriminalca Crnog čije skrivene tajne jedna po jedna izlaze na površinu.

Foto: Luka Dubroja

Povratak na set nije teško pao ni Mariji Klanac koja se raduje nastavku snimanja novih epizoda.

- Čim sam ušla u studio Nove TV i vidjela kolege, odmah mi se osmijeh vratio na lice i vraćanje na posao mi nije teško palo, naprotiv shvatila sam da sam se zaista zaželjela snimanja, ekipe ispred i iza kamere - otkriva Marija Klanac. 

UZBUDLJIVO! Novi nastavci omiljenih serija 'Kumovi' i 'U dobru i zlu' stižu ove jeseni na Novu TV
Novi nastavci omiljenih serija 'Kumovi' i 'U dobru i zlu' stižu ove jeseni na Novu TV

Serija se nastavlja snimati u moderno opremljenim studijima Nove TV koji se prostiru na čak 2.000 četvornih metara, uz vrhunske produkcijske i vizualne standarde, a glumci rado provode zajedničko vrijeme i izvan seta.

- Atmosfera je svaki dan toliko dobra da kad pomislim da ćemo u nekom trenutku udariti zadnju klapu i završiti snimanje serije, rastužim se, ali onda se vratim u sadašnjost i maksimalno uživam u svakom trenutku na setu - rekla je Marija Klanac.

Foto: Luka Dubroja

Podsjećamo, posljednja epizoda završila je dramatičnim prekidom zaruka Mire i Une. Hoće li se otkriti tko je otac Unina djeteta? Kako će Crni reagirati kada sazna za Tominu izdaju, i može li Veljkova firma opstati? Sve to i još zanimljivih obrata, uskoro donose nove epizode serije, koja se s još većom dozom emocija, intriga i iznenađenja vraća pred 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ella Dvornik je u blokadi: Evo koliko je zaradila prošle godine
OZBILJNI IZAZOVI

Ella Dvornik je u blokadi: Evo koliko je zaradila prošle godine

Bez srednjoškolskog obrazovanja kći Dine Dvornika profilirala se u popularnu influencericu, no trenutačno joj, barem na papiru, stanje s tvrtkom i obrtom nije obećavajuće
FOTO Sjećate li se Stephana iz 'Jezikove juhe'? Evo što danas radi slavni francuski kuhar
OTVORIO FIRMU

FOTO Sjećate li se Stephana iz 'Jezikove juhe'? Evo što danas radi slavni francuski kuhar

Francuskog kuhara Stephana Macchija šira je javnost upoznala u kulinarskoj emisiji 'Jezikova juha'
Karleuša objavila fotku na kojoj ima 14 godina s izbora za miss. Pogledajte kako se mijenjala...
OD MANEKENKE DO PJEVAČICE

Karleuša objavila fotku na kojoj ima 14 godina s izbora za miss. Pogledajte kako se mijenjala...

Jelena Karleuša odlučila je odmoriti prste od tipkanja na X-u pa je kopala po starim fotografijama. Objavila je fotku s natjecanja za miss gdje je ušla u TOP 5. No, takav uspjeh teško ponavlja danas pa su joj nastupi prazni...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025