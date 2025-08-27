Glumci serije 'U dobru i zlu' su otkrili detalje sa seta, Baban: Poželjela sam još malo odmora

Nakon ljetne pauze, omiljena dramska serija 'U dobru i zlu' vraća se na male ekrane, a glumačka ekipa već je zauzela svoja mjesta na setu. Dok gledatelji s nestrpljenjem iščekuju rasplet dramatičnih događaja koji su obilježili posljednje emitirane epizode, glumci su uzbuđeni što su ponovno zajedno na snimanju hit serije o Veljku i njegovoj nesvakidašnjoj obiteljskoj priči.

- Ovo mi je bio najduži godišnji odmor još od faksa pa sam unatoč dobrom odmoru, poželjela da još malo potraje. No na setu je tako dobra atmosfera da sam se uistinu veselila ponovo vidjeti sve ljude - priznaje Katarina Baban, koja u seriji tumači zanosnu Petru, bivšu ljubavnicu kriminalca Crnog čije skrivene tajne jedna po jedna izlaze na površinu.

Foto: Luka Dubroja

Povratak na set nije teško pao ni Mariji Klanac koja se raduje nastavku snimanja novih epizoda.

- Čim sam ušla u studio Nove TV i vidjela kolege, odmah mi se osmijeh vratio na lice i vraćanje na posao mi nije teško palo, naprotiv shvatila sam da sam se zaista zaželjela snimanja, ekipe ispred i iza kamere - otkriva Marija Klanac.

Serija se nastavlja snimati u moderno opremljenim studijima Nove TV koji se prostiru na čak 2.000 četvornih metara, uz vrhunske produkcijske i vizualne standarde, a glumci rado provode zajedničko vrijeme i izvan seta.

- Atmosfera je svaki dan toliko dobra da kad pomislim da ćemo u nekom trenutku udariti zadnju klapu i završiti snimanje serije, rastužim se, ali onda se vratim u sadašnjost i maksimalno uživam u svakom trenutku na setu - rekla je Marija Klanac.

Foto: Luka Dubroja

Podsjećamo, posljednja epizoda završila je dramatičnim prekidom zaruka Mire i Une. Hoće li se otkriti tko je otac Unina djeteta? Kako će Crni reagirati kada sazna za Tominu izdaju, i može li Veljkova firma opstati? Sve to i još zanimljivih obrata, uskoro donose nove epizode serije, koja se s još većom dozom emocija, intriga i iznenađenja vraća pred