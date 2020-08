\u00a0

\u00a0

\u00a0















\u00a0

\u00a0

\u00a0

\u00a0

\u00a0









\u00a0

\u00a0







\u00a0

\u00a0

\u00a0



































Uz veliko \u017ealjenje obavje\u0161tavamo Vas da se na izvedbi predstave Cabaret \u201cPreko veze\u201d u petak dogodio nesretan slu\u010daj u kojem je nalet vjetra sru\u0161io scenografiju na glumicu Anu Maras Harmander. Sre\u0107om je do\u0161lo samo do lak\u0161e ozljede i ovim putem \u017eelimo Ani brz oporavak. Na ostatku turneje Anu \u0107e zamijeniti Mirela Videk Hranjec. Zahvalni smo \u0161to u ovoj te\u0161koj situaciji nije do\u0161lo do gorih ishoda i \u0161to unato\u010d tome mo\u017eemo nastaviti s turnejom zahvaljuju\u0107i na\u0161em kolektivu. #kazalistemoruzgva #cabaretprekoveze #prekoveze





A post shared by Kazalis\u030cte Moruzgva (@kazaliste.moruzgva) on Aug 10, 2020 at 3:21am PDT