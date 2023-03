Glumica Goldie Hawn otkrila je kako je raskrinkala Weinsteina: 'Odmah sam znala što on radi'

Glumica Goldie Hawn (77) nedavno je u intervjuu za Variety kritizirala producenta Harveyja Weinsteina (70) koji ju je prevario oko jedne filmske uloge u kasnim 80-ima. Weinsten je trenutačno u zatvoru u New Yorku i služi kaznu od 23 godine.

Goldie je ispričala kako su ona i pjevačica i glumica Madonna (64) trebale glumiti u filmu 'Chicago' koji je producirao Weinstein, prije nego što je iznenada promijenio odluku o projektu.

Foto: Hutchins Photo / ipa-agency.net

Hawn je tada bila u ranim 40-ima i trebala je preuzeti ulogu Velme Kelly, a Madonna je trebala glumiti Roxie Hart. Međutim, Harvey je odjednom promijenio scenarij u kojem je Velma imala 23 godine, a to je značilo da je Hawn izbačena kao kandidatkinja za ulogu.

Foto: Supplied by LMK / IPA

Glumica se prisjetila kako se tada susrela sa Weinsteinom.

- Rekla sam mu: 'Ne zaje*avaj se sa mnom. Jer znam što radiš. Dogovorili smo se - ispričala je glumica.

Iako Goldie nije dobila ulogu, Harvey joj je isplatio plaću jer je potpisala ugovor u kojemu je pisalo da glumi u projektu.

Foto: MIKE SEGAR/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Glumica je poručila da se svatko mora suprotstaviti nasilniku i prisjetila se što je rekla Weinsteinu nakon tog incidenta.

- Nakon što se to dogodilo, rekla sam mu - znaš li koji je najbolji dio toga što me moraš platiti? Nije to novac. Vratio si mi vjeru u dostojanstvo i etiku. Nisam ni znala - otkrila je.

Uloga Velme pripala je glumici Catherine Zeta-Jones, a za tu je ulogu osvojila i Oscara za najbolju sporednu glumicu 2003.

Podsjetimo, Harvey trenutačno već služi 23-godišnju kaznu za drugu osudu u New Yorku. Preko osamdeset žena, uključujući i filmske glumice, optužilo ga je za seksualna uznemiravanja koja je počinio. Krajem veljače dobio je još 16 godina zatvora zbog optužbi za silovanje i seksualni napad iz 2013. godine.

Foto: Dennis Van Tine/PA Images/PIXSELL

