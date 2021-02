Esmé Bianco (38), glumica iz serije 'Igra prijestolja', optužila je glazbenika Marilyna Mansona (52) za zlostavljanje. Kaže kako se osjećala kao zatvorenik i da ju je pjevač skoro uništio, piše The Cut.

Zlostavljanje je trajalo, kaže glumica, između 2009. i 2011. godine. Sve je počelo kada je Manson pitao Bianco da glumi u spotu za pjesmu 'I Want to Kill You Like They Do in the Movies', koji nikada nije objavljen. Kaže da je tijekom snimanja jedva spavala i jela te da joj je Manson davao kokain.

Znao je biti nasilan, vezao ju je kablovima, udarao bičem, koristio seksualna pomagala. Bianco se osjećala prestravljeno, ali je rekla samoj sebi: 'Manson je samo teatralan. Stvorit ćemo veliku umjetnost'.

Bianco tvrdi da su bili u vezi na daljinu, tijekom koje ju je Manson grizao tijekom seksa. Početkom 2011. je otišla u Los Angeles živjeti s Marilynom. On joj je potom diktirao kada može spavati, što može odjenuti i kada može izaći iz stana.

- Osjećala sam kao njegov zatvorenik. Dolazila sam i odlazila kada je on želio. Kontrolirao je s kim ću pričati. Obitelj sam zvala skrivajući se u ormaru - priča Bianco.

Manson joj je navodno u više navrata nožem rezao torzo.

- Sjećam se samo da sam ležala i nisam se borila. Bio je to posljednji trenutak u kojem sam izgubila svaki osjećaj nade i sigurnosti - ispričala je. Pobjegla je iz Mansonove kuće u lipnju 2011. dok je on spavao. Tome je prethodio incident kada ju je Manson ganjao sjekirom oko kuće.