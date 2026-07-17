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BRENDA FRICKER

Preminula je Gospođa s golubovima iz 'Sam u kući'

Piše Maša Mai Čigir,
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Preminula je Gospođa s golubovima iz 'Sam u kući'
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Foto: Screenshot/Fifa
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Glumica iz filma 'Sam u kući 2' poznata po ulozi žene s golubovima, preminula je u 81. godini

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Brenda Fricker, glumica najpoznatija po ulozi kultne Golubice u filmu “Sam u kući 2”, preminula je u 81. godini. Agent dobitnice Oscara potvrdio je vijest za US Sun u petak. 

- Nikada je više nećemo vidjeti takvu, a svijet je manji zbog njenog nedostatka. Bila mi je čast poznavati je, voljeti i raditi s njom i ona će uvijek imati mjesto u mom srcu i u srcu toliko filmskih i TV obožavatelja diljem svijeta - rekao je.

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Foto: Julien Behal/PRESS ASSOCIATION

Fricker je rođena u Dublinu 1945. godine, a prije nego što se počela baviti glumom radila je kao pomoćnica urednika umjetnosti za Irish Times. Njena prva uloga bila je u filmu 'Of Human Bondage' 1964. godine, glumila je u dvije sapunice i u više kazališnih trupa prije nego što je postala poznata kao Megan Roach u filmu 'Casualty', lik koji je glumila četiri godine - prije nego što je više puta reprizirala ulogu.

BRENDA FRICKER Neprepoznatljiva je: Pogledajte kako danas izgleda gospođa s golubovima iz 'Sam u kući 2'
Neprepoznatljiva je: Pogledajte kako danas izgleda gospođa s golubovima iz 'Sam u kući 2'
Foto: Screenshot/Fifa

Fricker je postala poznata po filmu 'My Left Foot' iz 1989. godine, koji joj je donio Oscara za najbolju sporednu glumicu. Također je bila nominirana za Zlatni globus za ulogu Bridget Fagan Brown. Godine 1992. dobila je ulogu 'Pigeon Lady' u filmu 'Sam u kući 2' , a njena scena sa zvijezdom filma, Macaulayem Culkinom, većini gledatelja bila je omiljena.

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