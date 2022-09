Glumica Kristina Krepela slavi 43. rođendan: 'Starenja se ne bojim, ali nema niti euforije'

Nemam planova, imala sam nekih drugih obaveza pa nisam toliko ni razmišljala o rođendanu. Tako da nema ni one rođendanske euforije, govori nam glumica Kristina Krepela. Danas slavi 43. rođendan, a mnogi bi joj dali i upola manje godina.

Mnoge žene boje se starenja i svega onoga što godine sa sobom donose, ali ne i Kristina. Kročila je u peto desetljeće, a i dalje ne boji kosu, nema problema sa kilogramima, a ljubav joj cvijeta.

- Život je lijep i sve ima svoje vrijeme - priča nam Kristina, koja je svojedobno otkrila i kako se tajna njezina izgleda krije u genetici, ali i optimističnom načinu razmišljanja.

Glumica ne skida osmijeh sa lica, za što je zasigurno zaslužan i njezin partner, političar Marin Miletić (42). Iako svoju ljubav još uvijek nisu službeno potvrdili, na javna društvena događanja dolaze zajedno. Proveli su ovo ljeto i nekoliko dana u mirnom primorskom mjestu, a Miletić je u trenutku njihova odmora objavio zajednički ples iz Voloskog. Političar je svoju djevojku nekoliko puta zavrtio, a njezina lepršava suknja se tad podigla i otkrila gaćice. No to ih nije zasmetalo, a Kristina je to pokazala u kratkoj poruci.

Romansu između atraktivne glumice i saborskog zastupnika Mosta otkrili su čitatelji 24sata. Uhvatili su ih prilikom romantične šetnje u zagrebačkom parku Maksimir. Par se, kako su nam kazali, držao za ruke te grlio. Svemu tome svjedoče i fotografije. Kontaktirali smo tada glumicu, ali i političara. Miletić nam je kratko rekao da svakodnevno šeće s ljudima te da su svi detalji vezani uz ovo privatan život, koji ipak ne bi trebao biti na raspolaganju hrvatskoj javnosti. Krepela se složila te kratko rekla da je sretna.

Par je posvećen obitelji te poslovima koji ih ispunjuju. Kristina je mnogima poznata po ulozi Barbare u seriji 'Ne daj se Nina', ali i po brojnim kazališnim ulogama. Iza sebe ima i solidnu međunarodnu karijeru. Glumila je u Hallmarkovom dvodijelnom filmu 'Kći mušketira' u kojem su igrali Michael York, Nastassja Kinski i Gerard Depardieu, filmu 'Lov u Bosni' s Richardom Gereom, 'Igri prijestolja' te 'Digu'. Osim toga, dala je svoj glas princezi Elsi iz megahita Frozen, naravno, u hrvatskoj verziji. Već 16 godina surađuje sa slabovidnom djecom, a nedugo je dovršila i snimanje audioknjige 'Čarobni svijet bajki 2', koja sadrži 15 novih hrvatskih bajki autora, poput Veljka Barbierija i Marice Milčec, za djecu s oštećenjima vida i slijepima, za koje se još ne proizvodi dovoljno sadržaja.

Miletić je diplomirani teolog, bivši vjeroučitelj te bivši predsjednik Udruge katoličkih skauta Riječke nadbiskupije. Uz sve to, Marin je saborski zastupnik Mosta te otac dviju kćeri, Marte i Lucije. Poznat je po svojim saborskim nastupima, kao i kontroverznim izjavama te stavovima koje često iznosi na društvenim mrežama. Poprilično je aktivan i na svom YouTube kanalu, na kojem ima više od 40 tisuća pratitelja. Prošle godine je nakon duge i zloćudne bolesti izgubio suprugu Danijelu. Proveli su 24 godine u braku, a nakon njezine smrti često je pisao kako se kćeri nose s gubitkom majke.

