Petra Dugandžić (48) udala se za nigerijskog nogometaša (22)

Sve ćete saznati na mojoj predstavi 'Nikome ni riječ', 15. studenog s početkom u 20 sati, čija će premijera biti u zagrebačkoj Scenoteci, rekla nam je Petra Dugandžić (48) kada smo je upitali za komentar o njezinoj udaji za nigerijskog nogometaša Maka Noblea, čije je puno ime Goziembah Noble Makuochukwu. Kako javlja Story, glumica se udala u tajnosti.

Prema podacima Hrvatskog nogometnog saveza, Noble ima 22 godine te trenutno igra za NK Dugopolje.

Foto: Transfermarkt

Dugandžić je za Story ispričala i kako su se upoznali prilikom njenog posjeta Africi.

- Putovala sam u svom aranžmanu, a on je bio na gostovanju sa svojim klubom na nogometnom turniru. Upoznali smo se i kratko družili. Ostali smo u kontaktu putem interneta, mobitelima, na daljinu, bilo je tu i mojih želja da se preselim u Afriku, što je i bio razlog zašto sam otišla na to putovanje. Htjela sam živjeti na obali i vidjeti bih li tamo mogla naći svoj novi dom - u Africi koja me cijeli život jako privlačila - ispričala je.