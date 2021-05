Glumica Marijana Mikulić (39) sinoć je na društvenim mrežama opisala kako se osjećala kada je saznala da najmlađi sin Jakov ima poteškoće u razvoju.

Ona je uz sliku ozbiljnog izraza lica objasnila da su joj se u najtežim trenucima javile tek tri prijateljice i tri hrvatske glumice.

- Je jedna onako već izlizana, kružna poruka, ali mnogima od nas to je život, naša stvarnost I nije to kad je rak. To je uvijek kad dođe nevolja, bolest, gubitak posla, bilo kakve nedaće. Samo vidiš kako svi oko tebe nestanu, muk. A najdraži su mi oni koji sebe nazivaju moji, a nikad ih kada mi najviše treba-ni podrške, ni posla, ni preporuke, ma ni kako si.. Veliki drugari, zemljaci (uh takve najvolim) Nadam se da će se i takvi prepoznati - započela je svoju ispovijest glumica.

Dodaje da joj se javilo mnogo nepoznatih ljudi koji nude raznu pomoć, preporuke i savjete iz vlastitog iskustva. Ali malo onih koje poznaje i koje je smatrala bliskima.

- Ostalo - nema, muk, ma ni pozitivne vibracije na daljinu. Neću imenovati jer su to privatne stvari, ali znam da kad ovo pročita, znat će da se radi o njoj. Kad smo dobili rezultate biopsije, bila sam s njom. Kad je ušla u auto, mislila sam da je negativno jer je mirna i skupljena.. Onda je šapnula, pozitivno je. Nisam mogla vjerovati. Suze su mi u očima; zamolila me da ne plačem. Mirno je šapnula: 'Bog je sa mnom.' Kako si hrabra, moj najdraži ratniče - napisala je i dodala:

- Definitivno, u najtežim trenucima je da znaš tko su ti pravi prijatelji ili osobe koje te iskreno cijene. Nažalost većina prijatelja vas napušta, i šalje vam samo " dobre vibracije," ali daleko...