U stvarnoj vezi bih voljela eventualno onaj model koji sam vidjela u Švedskoj, a zove se ‘living apart together’. Žive odvojeno, druže se, najčešće za vrijeme blagdana, idu na putovanja, pomažu si kada je frka. To mi je idealna veza, a u ovim godinama mislim da je to jedino moguće, priča za RTL kazališna glumica Slavica Knežević (66).

S bivšim suprugom Markom Torjancem, s kojim je dobila u braku sina, i dalje njeguje prijateljski odnos. Razišli su se nakon deset godina braka.

- Sve što sam voljela kod njega, što me privuklo, to on i dalje ima u sebi. Nestala je ljubav. A zašto to smatram porazom? Zato što sam se kasno udala, sa 36 godina i tada sam i rodila. U to je doba to bilo jako kasno jer ja nisam bila netko tko bi se udavao, nije me to ‘furalo’ u životu. I sad odjednom, udajem se i gle - nije ispalo za cijeli život. Sada mi je pouzdan prijatelj, doživljavam ga kao rod - pojasnila je Slavica.

- Nakon braka imala sam dvije veze, bez ikakve želje za brakom. Ne, nisam sada zaljubljena, osim kada zabavljam prijatelje sa svojim vezama na daljinu, kao Edom Nortonom, Jasonom Stathamom ili Chrisom Evansom. S njima uglavnom prekidam zato što je veza dosta jednosmjerna - rekla je.

Inače, glumica je osim uloge u 'Bibinom svijetu' i u dramskim ulogama, posudila glas u brojnim animiranim filmovima poput 'Bubimira' te 'Letećih medvjedića'.

- Sita sam više malih, humorističnih uloga. Veće uloge je lakše glumiti. Svi rade za tebe, a tvoje je samo da budeš talentirana. U manjima moraš osmisliti cijeli život kako bi u tih nekoliko minuta bio autentičan i zapamćen. Takvih uloga sam se naigrala puno jer ih nikad nisam odbijala. Nije mi drago što sam više zapamćena po humorističnim ulogama jer si onda svrstan u ladicu - poručila je glumica.

Velika sreća i podrška joj je i sin Jan. On zazire od glumce, a njegova prva ljubav je bila povijest. Prije devet godina je doživio prometnu nesreću zbog čega je bio i u komi.

- Samo me nemoj pitati ništa o tome. Preteško mi je o tome govoriti. Iskreno, mislim da sam ostala zarobljena u tome danu. Cijeli moj život se promijenio. On se dijeli na onaj prije i poslije nesreće - rekla je Slavica, a sve je srećom završilo dobro.