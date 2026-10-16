Tony Cetinski objavio kada će biti sprovod njegovog oca Mirka

Tony Cetinski oglasio se na Instagramu povodom smrti svog oca, istaknutog pjevača Mirka Cetinskog. Iako je prvotno bilo najavljeno da će ispraćaj biti u krugu obitelji, Tony je obavijestio javnost o promjeni plana kako bi se svi koji to žele mogli oprostiti od njegovog oca.

Uz crno-bijelu fotografiju oca Mirka, Tony je napisao da su odlučili omogućiti svima koji su ga poznavali i voljeli da mu upute posljednji pozdrav. Sprovod će se održati u srijedu, 21. listopada u 14 sati na groblju u Rovinju, dok je komemoracija zakazana za isti dan u Koncertnoj dvorani Adris u 17 sati.

- Dragi prijatelji i svi koji ste poznavali i voljeli moga oca, iako je prvotno bilo najavljeno da će njegov posljednji ispraćaj biti održan u krugu obitelji, odlučili smo omogućiti svima koji to žele da mu upute posljednji pozdrav - stoji u objavi Tonyja Cetinskog.

- Svjesni koliko je ljudi kroz život dotaknuo, želimo svima pružiti priliku da se zajedno s nama oproste od njega. Hvala vam od srca na svim izrazima sućuti, podršci i poštovanju koje nam iskazujete u ovim teškim trenucima - napisao je Tony.

Podsjetimo, Mirko Cetinski preminuo je 15. listopada nakon duge i teške bolesti u 79. godini života. Bio je značajna osoba na istarskoj i hrvatskoj glazbenoj sceni, a njegova karijera trajala je šest desetljeća. Osim pjevanja, bio je i jedan od osnivača Radio Rovinja.

Tijekom svoje bogate karijere snimio je 13 albuma, a često je nastupao u inozemstvu, uključujući Sjedinjene Američke Države, Australiju i Europu. Za svoj doprinos glazbi i radiju, Grad Rovinj mu je 2023. godine dodijelio Zlatnu medalju. Glazbeni talent prenio je i na svoje sinove, Tonyja i Mattea, koji su također ostvarili uspješne karijere kao vokalni solisti.

*uz korištenje AI-ja





