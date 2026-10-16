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POZNATI DETALJI I KOMEMORACIJE

Tony Cetinski objavio kada će biti sprovod njegovog oca Mirka

Piše Zrinka Medak Radić,
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Tony Cetinski objavio kada će biti sprovod njegovog oca Mirka
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ARHIVA - 2010. Rovinj: Obitelj Cetinski predstavila svoja uspješna vina Chardonnay | Foto: Robert Anic/PIXSELL
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Oproštaj od Mirka Cetinskog bit će otvoren za javnost, potvrdio je Tony Cetinski na Instagramu

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Tony Cetinski oglasio se na Instagramu povodom smrti svog oca, istaknutog pjevača Mirka Cetinskog. Iako je prvotno bilo najavljeno da će ispraćaj biti u krugu obitelji, Tony je obavijestio javnost o promjeni plana kako bi se svi koji to žele mogli oprostiti od njegovog oca.

Uz crno-bijelu fotografiju oca Mirka, Tony je napisao da su odlučili omogućiti svima koji su ga poznavali i voljeli da mu upute posljednji pozdrav. Sprovod će se održati u srijedu, 21. listopada u 14 sati na groblju u Rovinju, dok je komemoracija zakazana za isti dan u Koncertnoj dvorani Adris u 17 sati.

TUGA U OBITELJI Tony Cetinski posvetio emotivnu objavu svom ocu Mirku: 'Hvala ti, tata, za život koji si mi dao...'
Tony Cetinski posvetio emotivnu objavu svom ocu Mirku: 'Hvala ti, tata, za život koji si mi dao...'

- Dragi prijatelji i svi koji ste poznavali i voljeli moga oca, iako je prvotno bilo najavljeno da će njegov posljednji ispraćaj biti održan u krugu obitelji, odlučili smo omogućiti svima koji to žele da mu upute posljednji pozdrav - stoji u objavi Tonyja Cetinskog.

- Svjesni koliko je ljudi kroz život dotaknuo, želimo svima pružiti priliku da se zajedno s nama oproste od njega. Hvala vam od srca na svim izrazima sućuti, podršci i poštovanju koje nam iskazujete u ovim teškim trenucima - napisao je Tony.

Podsjetimo, Mirko Cetinski preminuo je 15. listopada nakon duge i teške bolesti u 79. godini života. Bio je značajna osoba na istarskoj i hrvatskoj glazbenoj sceni, a njegova karijera trajala je šest desetljeća. Osim pjevanja, bio je i jedan od osnivača Radio Rovinja.

Tijekom svoje bogate karijere snimio je 13 albuma, a često je nastupao u inozemstvu, uključujući Sjedinjene Američke Države, Australiju i Europu. Za svoj doprinos glazbi i radiju, Grad Rovinj mu je 2023. godine dodijelio Zlatnu medalju. Glazbeni talent prenio je i na svoje sinove, Tonyja i Mattea, koji su također ostvarili uspješne karijere kao vokalni solisti.

*uz korištenje AI-ja
 
TUGA U OBITELJI Umro Mirko Cetinski, istaknuti glazbenik i otac Tonyja i Mattea
Umro Mirko Cetinski, istaknuti glazbenik i otac Tonyja i Mattea


 

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