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VATRENA NAVIJAČICA

Glumica u izazovnom badiću s motivima BiH bodrila Zmajeve: Evo kako izgleda u tangama

Bosanskohercegovačka glumica i voditeljica Lana Stanišić na Instagrama je objavila fotografije u zanimljivom kupaćem kostimu, u kojem je podržala nogometnu reprezentaciju Bosne i Hercegovine nakon jučerašnje utakmice protiv Kanade na Svjetskom prvenstvu.
Glumica u izazovnom badiću s motivima BiH bodrila Zmajeve: Evo kako izgleda u tangama
Zaista poseban badić obukla je glumica u jeku svjetskog nogometnog prvenstva, no rijetki su na njoj prvo primjetili boje BiH zastave. | Foto: Instagram/Lana Stanišić
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Zaista poseban badić obukla je glumica u jeku svjetskog nogometnog prvenstva, no rijetki su na njoj prvo primjetili boje BiH zastave. | Foto: Instagram/Lana Stanišić
Komentari 6

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