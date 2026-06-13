Glumica u izazovnom badiću s motivima BiH bodrila Zmajeve: Evo kako izgleda u tangama

Bosanskohercegovačka glumica i voditeljica Lana Stanišić na Instagrama je objavila fotografije u zanimljivom kupaćem kostimu, u kojem je podržala nogometnu reprezentaciju Bosne i Hercegovine nakon jučerašnje utakmice protiv Kanade na Svjetskom prvenstvu.
Zaista poseban badić obukla je glumica u jeku svjetskog nogometnog prvenstva, no rijetki su na njoj prvo primjetili boje BiH zastave.
| Foto: Instagram/Lana Stanišić
Zaista poseban badić obukla je glumica u jeku svjetskog nogometnog prvenstva, no rijetki su na njoj prvo primjetili boje BiH zastave. |
Foto: Instagram/Lana Stanišić
Zaista poseban badić obukla je glumica u jeku svjetskog nogometnog prvenstva, no rijetki su na njoj prvo primjetili boje BiH zastave.
| Foto: Instagram/Lana Stanišić
"Ljeto s Bosnom i Hercegovinom", napisala je glumica uz fotke.
| Foto: Instagram/Lana Stanišić
Lana se i inače voli fotkati u badićima i objavljivati to na društvenim mrežama.
| Foto: Instagram/Lana Stanišić
Svoje pratitelje redovito počasti golišavim izdanjima, posebno sada kada se bliži ljeto.
| Foto: Instagram/Lana Stanišić
Lana je, osim što je glumica, i televizijska voditeljica i urednica iz Sarajeva.
| Foto: Instagram/Lana Stanišić
avršila je Akademiju scenskih umjetnosti u Sarajevu, a široj publici poznata je po radu na FACE TV-u, gdje je vodila i uređivala emisije poput "Oko Sarajeva", "Lana Show" i jutarnjeg programa.
| Foto: Instagram/Lana Stanišić
Također je radila kao profesorica glume u Sarajevu.
| Foto: Instagram/Lana Stanišić
Posebnu je pažnju privukla ulogom Nejre Pašić u hvaljenoj seriji "Znam kako dišeš".
| Foto: Instagram/Lana Stanišić
Kći je BiH glumca Zorana Stanišića.
| Foto: Instagram/Lana Stanišić
Foto Instagram/Lana Stanišić
Foto Instagram/Lana Stanišić
Foto Instagram/Lana Stanišić
Foto Instagram/Lana Stanišić
Foto Instagram/Lana Stanišić
Foto Instagram/Lana Stanišić
Foto Instagram/Lana Stanišić
Foto Instagram/Lana Stanišić
Foto Instagram/Lana Stanišić
Foto Instagram/Lana Stanišić
Foto Instagram/Lana Stanišić
Foto Instagram/Lana Stanišić
Foto Instagram/Lana Stanišić
Foto Instagram/Lana Stanišić
Foto Instagram/Lana Stanišić
Foto Instagram/Lana Stanišić
Foto Instagram/Lana Stanišić
Foto Instagram/Lana Stanišić