Glumica u satenu osvojila crveni tepih: Stigla na premijeru filma

Glumica Sydney Sweeney (26) 'pomela' je crveni tepih na premijeri filma 'Anyone But You' u kojem ima glavnu ulogu. Odlučila se za provokativni outfit koji je otkrio njene atribute.

Nadziralo se donje rublje

Radi se o brendiranom satenskom topu i suknji u usklađenim bojama. Kombinacija se prozirala na svim dijelovima pa se glumici nadziralo bijelo donje rublje. Raspustila je dugu plavu kosu i time istaknula skupocjene naušnice.

Foto: Profimedia

Pričali da ima aferu s glumcem

Zvijezda serije 'White Lotus' nedavno je pozirala pored kolege Glena Powella, a kružile su glasine o njihovoj navodnoj aferi. Powell je u emisiji 'Today' demantirao navode i rekao da 'se vole, ali nisu zajedno', prenosi Page Six.

- Ona je jedna od najspektakularnijih osoba koje sam ikada sreo - izjavio je glumac.

Foto: PROFIMEDA

Sydney ima zaručnika Jonathana Davina, a čiji zaručnički prsten rijetko nosi pa je to dodatno potaknulo glasine o aferi. Za Entertainment je rekla da nema vremena planirati vjenčanje jer je 'prezauzeta s poslom'.