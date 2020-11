Za kraj poslala je Jessici link na tekst objavljen u The New York Postu.\u00a0Objavljen je u jesen 2017. kad je definitivno potvr\u0111eno da ne\u0107e biti snimanja tre\u0107eg nastavka filma 'Seks i grad' i da se glumice vi\u0161e nikad ne\u0107e sresti na setu, a vjerojatno ni u \u017eivotu.\u00a0

<p>Iako se već jako dugo piše da frcaju iskre između glavnih glumica i zvijezda serije 'Seks i grad', svađa između<strong> Kim Cattrall </strong>(64) i <strong>Sarah Jessice Parker </strong>(55) kulminirala je 2018. godine Nakon što je Kim objavila da joj je umro brat, Jessica je preko društvenih mreža kolegici izrazila saučešće, no umjesto običnog 'hvala' Kim je sasula Jessici tiradu uvreda.</p><p>- Ne trebam tvoju ljubav, ni podršku u ovim tragičnim trenucima - odgovorila je drsko Cattrall čiji je brat pronađen mrtav na svojem seoskom imanju u Alberti u Kanadi. </p><p>Iznad velike poruke kojom se obratila Parkerici, Cattrall je dalje napisala:</p><p>- Moja mama me danas pitala kad će nas ta Sarah Jessica Parker, ta licemjerka, konačno ostaviti na miru? Svaki tvoj pokušaj da ostanemo u kontaktu samo mi je bolan podsjetnik na to kako si bila i ostala okrutna. Dopusti da to pojasnim, ako već nisam: Nisi moja obitelj, nisi mi prijateljica i pišem ti da ti posljednji put kažem da prestaneš iskorištavati našu tragediju samo da bi sebe prikazala prikazala kao 'divnu osobu'.</p><p>Za kraj poslala je Jessici link na tekst objavljen u The New York Postu. Objavljen je u jesen 2017. kad je definitivno potvrđeno da neće biti snimanja trećeg nastavka filma 'Seks i grad' i da se glumice više nikad neće sresti na setu, a vjerojatno ni u životu. </p><p>Pljuštale su međusobne optužbe, a više je nego očito da je Parkerica 'ispod žita' prepričavala novinarima 'Daily Maila' kako je Cattrall glavni razlog što će publika ostati bez još jednog filma. Kim nije dugo čekala da odgovori.</p><p>- Nakon što sam 10 godina bila izvršna urednica magazina 'Page Six', shvatila sam kako stvari u novinama funkcioniraju. Isto sra*e, drugo pakiranje! Uvijek prije nego bi se krenulo na set, u novinama bi se pojavili tekstovi u kojima se sugerira da sam razmažena zvijezda, da ucjenjujem produkciju visokim honorarima i da nastavak snimanja ovisi samo o meni. Tako me se blatilo u javnosti - otvorila je dušu britanskim novinama i dodala: 'Nikad nisam tražila nikakve honorare, niti nove projekte i moj odgovor je uvijek bio 'ne'!'.</p><p>Rekla je i da se ne sjeća kad je uopće zadnji put razgovarala s kolegicama sa seta. Sve je počelo još 1998., kad je krenulo snimanje serije o četiri Njujorčanke koje su na setu prijateljice. Izvan seta zapravo je bilo sasvim suprotno. </p><p>Sarah Jessica Parker je glumila <strong>Carrie</strong>, <strong>Kristin Davis</strong> (55) - <strong>Charlotte</strong>, <strong>Cynthia Nixon</strong> (54) - <strong>Mirandu</strong> i Kim Cattrall - <strong>Samantu</strong>. Cattrall je tad bila najveća zvijezda u postavi, imala je iza sebe nekoliko uspješnih filmova i bila je urođena komičarka, koju su kamere obožavale.</p><p>Istovremeno Jessica Parker i Cynthia Nixon (Miranda) poznavale su se odavno iz Broadwaya, a na svoju su stranu pridobile Kristin Davis. Dok je producent bio <strong>Darren Star</strong>, Cattrall je imala njegovu veliku podršku, no kad ga je zamijenio Parkeričin prijatelj <strong>Michael Patrick King</strong>, Cattrall je ostala sama protiv svih.</p><p>Upravo je magazin 'Page Six' izvijestio kako je Parkerica unajmila kuću za sebe i svoje prijateljice tijekom snimanja u New Yorku, a Cattrall nisu uzeli u objekt. Page Six sve je češće objavljivao priče kako nitko ne želi pričati s Cattrall, čak ni u šminki. </p><p>Cattrall je preko volje potpisala ugovor za prvi cjelovečernji film 2007. jer je smatrala da je dosta dugo trpjela Sarah Jessicu Parker, koja je postala izvršna producentica filmova. Iako je i na filmskom setu napetost bila neizdrživa, film je zaradio vrtoglavih 415.000.000 dolara. Stoga su producenti brzo željeli snimiti i nastavak, no do zastoja je doista došlo oko iznosa honorara.</p><p> - Razlike u honorarima su bile enormne. Svi gledatelji su voljeli Kim u seriji i na filmu, publika se uz nju jako vezala, ali se ništa od toga nije vidjelo na mojoj plaći - rekla je Cattrall.</p><p>Unatoč svemu, Sarah Jessica Parker uporno je u novinama trubila da je među njima sve predivno, da su složne kao obitelj <strong>Soprano</strong>, no to je bilo daleko od prave istine.</p><p>- Zajedničko nam je bilo samo to što smo igrale u istoj seriji i stajale na istom setu. Sarah Jessica Parker? Nikad nisam shvatila u čemu je njezin problem? - objasnila je Cattrall. </p><p>Kao što je rekao jedan filmski djelatnik - dva su razloga da glumica odbije ulogu - poštovanje ili honorar. Iako izgleda da su se na setu 'Seksa i grada' sukobile samožive osobe i njihov ego, razlog je izgleda puno prozaičniji - a to je novac, piše <a href="https://edition.cnn.com/2018/02/12/entertainment/kim-cattrall-sarah-jessica-parker/index.html">CNN</a>.</p>