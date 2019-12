Glumicu uhitili na prosvjedu protiv klimatskih promjena

Holivudska glumica Sally Field (72) uhićena je u Washingtonu nakon što se pridružila prosvjednicima u maršu koji je organizirala njezina kolegica Jane Fonda (81). Na prosvjedu za očuvanje okoliša i protiv klimatskih promjena u jednom trenutku stvari su izmakle kontroli, a Field odvedena u pratnji policije.

Foto: Sue Dorfman

Nekoliko tisuća istomišljenika holivudskih glumica okupilo se u Washingtonu te su još jednom prosvjedovali i tako se zalagali za čišću energiju u proizvodnji i okretanje prirodnim izvorima. Field je stajala u prvim redovima uz bok aktivistice i kolegice Jane Fonde, a trenutak u kojem ju je policija privela zabilježili su fotoreporteri.

Foto: Profimedia

Glumica je javnost šokirala prošle godine kad je otvorila dušu i progovorila o teškom djetinjstvu i mladosti u memoarima 'In Pieces'. U razgovoru s novinarom New York Timesa pričala je o detaljno o očuhu Jocku Mahoneyju, koji je preminuo u 71. godini života, a seksualno ju je zlostavljao do njezine 14. godine. Sa samo 17 godina Field je imala abortus. Kako je ispričala, sve ove godine šutjela je o svim ružnim iskustvima koje je doživjela.

Sally iza sebe ima dva braka. Sa Stevenom Craigom bila je u braku do 1975. i imaju sinove Elija (47) i Petera (49). Poslije njega bila je nekoliko godina u vezi s preminulim glumcem Burtom Reynoldsom, međutim veza je neslavno završila. Zatim je skoro 10 godina bila u braku s producentom Alanom Greismanom (72) s kojim ima sina, redatelja Samuela (31).