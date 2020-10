Glumila je Anu Šafranek: 'Franjo i Relja su se stalno zafrkavali...'

<p>'Tko pjeva zlo ne misli' prvo je pogledala ekipa koja je radila na njemu. Znali smo da će biti dobro, vidjelo se to još dok smo snimali, prisjetila se<strong> Mirjana Bohanec Vidović </strong>(81) prvoga gledanja filma u kojem igra Anu Šafranek. Bilo je tad nemoguće predvidjeti da će ga proglasiti najboljim hrvatskim filmom svih vremena, a da će "živjeti" i 50 godina kasnije.</p><p>- Trebalo je dosta vremena da me ljudi na ulici prepoznaju kao Anu Šafranek. Publika je dobro prihvatila film, ali tko bi se nadao da će i danas biti toliko popularan. Svakog ljeta je projekcija na Vidikovcu, dođu ljudi s djecom. To se prenosi generacijski, a zabavljaju se svi, i veliki i mali - rekla je Bohanec Vidović.</p><p>Anegdota je puno, teško bi bilo snimiti takav film da su svi bili "uštogljeni". Upravo suprotno, bilo je jako zabavno.</p><p>- Franjo Majetić i Relja Bašić su uvijek bili za šalu i vic, zafrkavali se, oni su bili zaslužni za sjajan štimung. Ležernost smo uspjeli prenijeti na film. Krešo Golik napravio je odličan izbor glumaca, a to se i vidi. Pa mi smo svi sa seta postali prijatelji, družili se i godinama nakon snimanja - otkrila nam je gospođa Mirjana.</p><p>Ni sama ne zna koliko ga je puta pogledala. Bilo je puno gradova u bivšoj državi, ali i šire, gdje su bili na gostovanjima. Drago joj ga je pogledati i danas.</p><p>- I uvijek nađem nešto novo. Baš sam nedavno s prijateljem komentirala da dok se vozimo u Samoborčeku, bicikli ga 'prešišaju', bili su brži. A to je samo Golik genijalno prikazao kako se putovalo polagano i bezbrižno, kako je bilo veselje. I danas tako otkrijem neki detalj u filmu koji mi je novost - rekla je.</p><p>No ta scena u Samoborčeku nije bila nimalo lagana. Nije joj bila ni ljubavna scena s gospodinom Fulirom, to je za nju bila novost, pa su je ona i Relja ponavljali, otkrila je, 13 puta. Malo se "naljutio" i rekao joj: "Ajde, prestani više". Tad se uozbiljila i uspjeli su snimiti tu ljubavnu scenu, u stanu, prije legendarne svađe Fulira i Šafraneka. U sceni dok se voze Samoborčekom imala je "pomagalo".</p><p>- U njemu je bila gužva pa su mi zbog idealnog kadra iza leđa stavili nekakvu dasku da se ne mogu pomaknuti. Unutra je bilo valjda 50 ljudi, pa onda te kamere, bilo je lijepo vrijeme i jako vruće - prisjetila se.</p><p>Lik Ane Šafranek izvukao je najbolje iz glumice kako bi dočarala domaćicu sjajnoga glasa.</p><p>- Ona je skromna žena koja obavlja kućanske poslove i brine za domaćinstvo. U duši je jako romantična, čita 'Modernu grešnicu' te zamišlja fantazije s više romantike i ljubavi. Srce joj zaigra kad susretne Fulira, ali običaji onoga vremena ne dopuštaju joj ništa više od fantazije. Imala je veliku dilemu koju je nadišla i na kraju je sve sretno završilo. I danas ima sličnih situacija, žene budu željne romantike, ljubavi i pažnje, a muževi im baš i nisu takvi. I tu je jedna od veličina filma, mnogi se mogu prepoznati u nekim situacijama - opisala je Mirjana Bohanec Vidović.</p><p>Bila joj je to prva filmska uloga i odigrala ju je maestralno, a Golik je objašnjavao kako je imao veliki problem pronaći glumicu koja će utjeloviti Anu. Predlagali su mu Milenu Dravić ili Ružicu Sokić. Onda se pojavila Mirjana.</p><p>- Ona je marka koju nismo mogli dobiti ni u inozemstvu. Toliko je uvjerljiva i nadarena. Ona je senzacija, glumački talent kakav u 22-godišnjoj režiserskoj praksi nisam vidio - rekao je Golik za Bohanec Vidović.</p><p>Bilo je ideja i o nastavku, scenarij je trebao napisati Relja Bašić.</p><p>- Rekao je 'ne' jer je smatrao da takav film možeš snimiti samo jednom u životu - rekla je Mirjana Bohanec Vidović.</p>