Visokobudžetna prilika: Golik je odbio raditi za Barbru Streisand

BIO JE FILMSKI GENERAL Kad sam ga pitao zašto je odbio holivudsku ponudu, Krešo Golik se samo nasmijao i rekao mi: ‘Kaj mi pada na pamet, to je čista bedastoća’

<p>Jedan od razloga zašto sam volio studij režije na zagrebačkoj Akademiji bio je<strong> Krešo Golik.</strong> Bio mi je profesor i od njega sam naučio misliti prvo o praktičnim filmskim stvarima, pa tek onda (i to možda) o filmskoj umjetnosti. Golik, koji je bio filmski general i vodio bitke, istodobno je bio i vrstan narednik za obuku redateljskih novaka. </p><p>Jedna od njegovih osobina bila je da se nikad ne upušta u beskorisne razgovore. Sjećam se da smo jednom nakon konzultacija prolazili pokraj sobice u kojoj su sjedili redatelji <strong>Kosta Spaić</strong> i<strong> Ante Babaja.</strong> Profesor Spaić me pozvao i pitao jesam li ja onaj Tomić koji je u tjedniku Studio napisao tekst o Felliniju. Odgovorio sam da nisam, napisao ga je moj prijatelj istoga prezimena, <strong>Vladimir Tomić. </strong>Profesor Spaić je sasuo rafale (vrlo pristojnih) osuda, ustvrdivši da je neshvatljivo kako netko može tako pisati o jednom geniju poput Fellinija, a hvaliti običnog zabavljača kakav je Hitchcock.</p><p>Ni tad, kao ni danas, nisam osobito cijenio Fellinija, napravio sam gestu i otvorio usta da žestoko odgovorim profesoru Spaiću (čiju je tiradu sa smiješkom i klimanjem glave odobravao moj bivši profesor Babaja), kad me je Golik brzo i energično uhvatio za nadlakticu te se, uz sarkastični smiješak dostojan Teteca iz njegovih “Gruntovčana”, naprasno pozdravio s dvojicom profesora riječima: “Dečki, mi vam moramo ići, jako nam se žuri”. Na stepenicama sam zastao i pitao Golika: “Profesore, zašto mi niste dali da im odgovorim”.</p><p>Unio mi se u lice kao da sam retardiran i odgovorio: “Čemu? Pa, oni ti to niš ne razmeju!“. Time nije želio reći da ne cijeni Spaića i Babaju, nego da su oni toliko različiti kao da su s nekoga sasvim drugog planeta. Na isti je način reagirao kad je dobio poziv iz Hollywooda, od<strong> Barbre Streisand</strong>, koja je bila oduševljena njegovim filmom “Tko pjeva zlo ne misli”, da režira njezin visokobudžetni holivudski film. Ipak, odbio je ponudu, a kad sam ga pitao zašto, nasmijao se kao da je riječ o besmislici i odgovorio nešto u stilu da “kaj mi pada na pamet, to je čista bedastoća”. </p><p>Koliko je za njega rad na svakom filmu u svakoj epizodi televizijske serije bio ozbiljan i konkretan shvatio sam kad mi je priznao da ne voli “Tko pjeva zlo ne misli“ jer ga je taj film najviše izmučio. Radio ga je pameću, a ne srcem (srcem je radio “Razmeđu” iz 1973. godine, film koji je najviše volio). </p><p>Za “Tko pjeva zlo ne misli” morao je uskladiti tisuću stvari i pronaći formu koja nije postojala ni u hrvatskom ni u stranom filmu, jer to nije ni mjuzikl, ni opereta, ni vodvilj, ni normalna komedija, a mora biti sve to u jednom paketu. A karakteri, uz gegove, duhovite dijaloge, jurnjavu u ubrzanim “slapstick” kadrovima, moraju u dramskim bljeskovima scena imati bljeskove treće dimenzije psihološke uvjerljivosti kao da su lica iz drame, a da se pritom ne uruši cjelina licitarske purgerske komedije s pjevanjem. “Umjetnost je lijepa stvar, ali napraviti dobar film je jako teško”, rekao mi je jednom.</p><h2>‘Golik je bio nenadmašan profesor...’</h2><p>S velikim Golikom sjajna iskustva ima i <strong>Snježana Tribuson</strong> (63). Bio joj je profesor na Akademiji, na 4. godini Filmske i TV režije. </p><p>- Bio mi je i mentor na kratkom filmu na diplomskom radu. Bilo je baš posebno jer sam bila jedina na godini, a gospodina Golika sam iznimno cijenila - prisjetila se Tribuson. Posebno joj je u sjećanju ostao baš taj film koji je spomenula. </p><p>- Moj je film trajao 22 minute, a u njemu su glumili <strong>Vida Jerman</strong> i <strong>Franjo Majetić</strong>, glumci iz legendarnog filma. Za te studentske filmove ne dobivaju se honorari, a snimanje traje tri, četiri dana. I bez honorara je gospodin Majetić došao iz Varaždina kako bi snimao moj film. Sprijateljili smo se pa mi je na kraju snimanja darovao bombonijeru. Bili su sjajni - otkriva nam Tribuson. <br/> Krešimir Golik je kao profesor bio nenadmašan, no nije govorio o svojim radovima. Kasnije se i Tribuson bavila komedijom. Potpisuje, između ostalog, “Tri muškarca Melite Žganjer”, “Ne dao Bog većeg zla”, “Odmori se, zaslužio si”... Zahtjevan je to žanr, jer najteže je nasmijati ljude. Golik je u “Tko pjeva zlo ne misli” to uspio.</p><p>- Ljudi i danas citiraju likove iz filma, najčešće Franju, pogotovo: ‘Moja žena ni vredna, ali vređati ju ne dam’. Pogodio je Golik mentalitet Zagreba, film je i dalje đpopularan, a prošlo je već 50 godina. On s odrastanjem generacija iznova dobiva publiku - kaže.</p>