Glumila je Bondovu djevojku, a sada se može pohvaliti Oscarom

Na dodjeli Oscara ove godine film 'Sve u isto vrijeme' (Everything Everywhere All At Once) osvojio je sedam zlatnih kipića, a s jednim za najbolju žensku ulogu može se pohvaliti i Michelle Yeoh (60).

Foto: Andrew Kelly/REUTERS

Iako joj je, posebice zbog osvajanja Oscara, angažman u filmu uloga života, iza Michelle je bogata karijera. Mnogi su je imali prilike vidjeti filmu o Jamesu Bondu, 'Sutra nikad ne umire'. Glumila je djevojku poznatog agenta, kojega je utjelovio Pierce Brosnan (69).

Kada je glumila u tom filmu, Michelle je imala 35 godina.

Foto: youtube

- To je bio prvi film koji sam snimila nakon što sam došla u Ameriku. James Bond je u tom trenutku bio poznat kao mačo muškarac - rekla je jednom prilikom za magazin People, ali je i priznala kako je uz film ne vežu samo lijepa sjećanja.

- Ljudi u industriji tada nisu mogli razlikovati jesam li Kineskinja, Japanka ili Korejka i govorim li uopće engleski. Pričali bi mi vrlo glasno i vrlo sporo. Nakon 'Sutra nikad ne umire' predlagali su mi uglavnom stereotipne uloge koje nisam mogla prihvatiti - objasnila je.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Inače, Michelle je na ovogodišnjim Oscarima ušla u povijest postajući prva azijska glumica koja je osvojila Oscar u kategoriji za najbolju glumicu.

Uz nju su u konkurenciji za Oscar bile Cate Blanchett (53), Ana de Armas (34), Andrea Riseborough (41) i Michelle Williams (42).

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Michelle je bila vrlo emotivna nakon što je pročitala scenarij za 'Sve u isto vrijeme' i saznala kroz što sve njen lik prolazi.

Foto: ERIC GAILLARD/REUTERS

- Ovo je prilika da svojim obožavateljima, obitelji i publici pokažem za što sam sposobna. Da budem smiješna, realna, tužna. Napokon je netko shvatio da sve to mogu - rekla je glumica.

