Gobac izabrao Jelenu Rozgu, Vanna Škoru, a Dečak Rundeka

U showu Dalibora Petka (41) okupili su se mentori nadolazeće sezone Voice-a; Vanna (49), Davor Gobac (55) i Ivan Dečak (39). Društvo je dobilo zadatak pokazati kakvi će biti suci u Voice-u, ali za kandidate imali su svoje kolege s estrade. Svatko je morao odabrati kandidate za svoj tim, a najviše ih je uzeo Gobac. On je odabrao i Jelenu Rozgu.

- Uzeo bih ovu kandidatkinju jer me zanima kako pjeva nešto drugo. Volio bih čuti kako pjeva 'Stairway to heaven’ - rekao je frontman

Psihomodo Popa.

Vanna se odlučila za Škoru.

- On sigurno bira mene, razlika smo u oktavi i to je točno to - rekla je Vanna, a Gobac je izjavio da to nije pjevač za njegov vidokrug.

Foto: CMC/promo

Vanna je u svoj tim uzela i Maju Šuput te Severinu.

- Stil im je već definiran, ali zašto se ne okušati i u nečem drugačijem - izjavila je pjevačica i rekla da u njihovom glasu osjeća nešto, na što joj je Gobac doviknuo da je to seksualna napetost.

Foto: CMC/promo

Najizbirljiviji je bio Dečak koji je za svoj tim izabrao samo Darka Rundeka. Društvo ga je zadirkivalo da se ne želi nikom okretati jer želi biti i u četvrtoj sezoni. Vanna je ispričala i anegdotu, kad su nastupali zajedno s Psihomodo popom.

- Bila je to norijada na Jarunu. Moj band ET još nije ni imao hit Tek je 12 sati i morali smo nastupati iza Gopca. Publika je vikala hoćemo još, a kad smo mi došli na pozornicu počeli su nas gađati kamenjem - rekla je Vanna.