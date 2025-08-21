Obavijesti

Godina dana od razvoda: 'Lopez je super, sretna je i zahvalna'

Godina dana od razvoda: 'Lopez je super, sretna je i zahvalna'
Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

Glumici i pjevačici ide dobro čak i nakon razvoda. Početkom godine uručena joj je nagrada za biografski film 'Unstoppable', ali i za cjelokupnu karijeru. U novoj ulozi na Netflixu pojavit će se u romantičnoj komediji.

Jennifer Lopez (56) u posljednjih godinu dana se ne zaustavlja. Američka glumica i pjevačica zauzeta je brojnim turnejama i filmovima. Inače, Lopez je prije godinu dana podnijela zahtjev za razvod, od sada već bivšeg supruga Bena Afflecka. Otkako se razvela glumica je nastupila u brojnim arenama diljem svijeta. Uskoro se očekuje i promocija njezinog mjuzikla 'Kiss of the Spider Woman' koji je sniman prošle godine u New Yorku, kada su ona i Affleck prolazili kroz težak period.

Foto: YARA NARDI/REUTERS

- Od tada je prošla dug put. Vrlo je sretna i jednostavno zahvalna na svom životu - rekao je izvor blizak glumici. 

U trenutku kada je podnijela zahtjev za razvod, Lopez se pojavila i u Međunarodnom filmskom festivalu u Torontu, gdje je održana promocija za njen biografski film o hrvanju 'Unstoppable' u kojem je glumila, a producirao ga je Affleck. Na promociji je glumica bila s Mattom Damonom koji je, također, jedan od producenta projekta, a za People je otkrila da je tematika filma kompliciran dinamičan život koji je njoj dobro poznat. 

Za 'Unstoppable', ali i cjeloživotnu karijeru glumici  je početkom godine dodijeljena nagrada 'Legend and Groundbreaksers' na dodjeli 'Variety's Creative Impact Awards'. Istog mjeseca glumica se pojavila i na svjetskoj premijeri filma Kiss of the Spider Woman koji će na platnima biti dostupan od 10, listopada. U filmu Lopez  glumi s Diegom Lunom i Tonatiugom u filmskoj adaptaciji broadwayskog klasika iz 1993. Inače, glumici je to premijerno pojavljivanje u filmskom mjuziklu, što je oduvijek čekala. 

U novoj ulozi Lopez će se pojaviti s Brettom Goldsteinom kojeg glumi Ted Laso u romantičnoj komediji 'Office romance'. Seriju je režirao OI Parker čije ime stoji i iza filmova 'Ticket to Paradise' (2022) i 'Mamma Mia! Here We Go Again' (2018). Netflix je još u travnju najavio da glumačku postavu čine Betty Gilpin, Tony Hale, Bradley Whitford, Amy Sedaris i Jackie Sandler. Povodom filma Lopez je i sama u ožujku na svom Instagram profilu objavila fotografiju s produkcije.

'Ovo će biti zabavno' - napisala je. 

People je tijekom travnja objavio da će Lopez glumiti u dugometražnoj adaptaciji romana 'Liv Constantine's 2017', 'The Last Mrs. Parris', a uz Roberta Zemeckisa, ujedno je i producentica filma. Trenutno nije poznato kada će biti premijera filma. Također, Lopez je početkom srpnja započela svoju najnoviju koncertnu turneju u španjolskoj Galiciji. Prošavši kroz niz europskih zemalja, turneja je završila 12 kolovoza. Krajem godine Lopez očekuje vođenje 'Up All Night' za rezidenciju u Colosseumu u Caesars Palaceu. 

