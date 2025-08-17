Obavijesti

TURNER OTKRILA

Godinama su glumili brata i sestru, u novom filmu se ljube: 'Povraćalo nam se, odvratno!'

Piše Lucija Raguž,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Hahn Lionel/Press Association/PIXSELL/R.R./Youtube/Screenshoot

Sophie Turner i Kit Harington glumili su brata i sestru tijekom svih osam sezona 'Igre prijestolja', a sada su se našli u ulozi gdje se moraju poljubiti. Glumica je otkrila kako im to nije najbolje 'sjelo'...

Glumica Sophie Turner otkrila je nedavno kako se za potrebe snimanja filma 'The Dreadful' morala poljubiti s Kitom Harringtonom, glumcem s kojim je godinama glumila brata i sestru u popularnoj seriji 'Igra prijestolja'. Tijekom svog gostovanja u emisiji 'Late Night With Seth Meyers' prije nekoliko dana, Turner je rekla da je producentica i glumica u 'The Dreadfulu' te da je preporučila Haringtona scenaristkinji i redateljici Natashi Kermani kao idealnog glavnog glumca.

Turner i Harington glumili su brata i sestru Sansu Stark i Jona Snowa tijekom svih osam sezona 'Igre prijestolja', a iako je serija završila 2019. godine, njihova 'bratska veza' i dalje je opstala. 

- Poslala sam scenarij Kitu, a on mi je nekako poslao poruku nešto poput: 'Da, volio bih, ali ovo će biti stvarno čudno, Soph' - rekla je Turner u emisiji.

Launch of new ITV series Joan - London
Foto: James Manning/PRESS ASSOCIATION

- A ja sam pomislila: 'O čemu on priča?' Onda sam čitala scenarij i pomislila: 'Poljubac, poljubac, seks, poljubac, seks...' A onda sam pomislila: 'O, dovraga, to je moj brat.' - nastavila je. 

Unatoč početnoj neugodnosti, Turner je rekla da su se ona i Harington složili da je scenarij za 'The Dreadful' toliko dobar da su ga 'morali napraviti'.

Foto: IMDB/screenshot

Nastavila je: 'Izbacili smo to iz glave, a onda smo stigli na set i to je bila prva scena ljubljenja, i povraćalo nam se. Kao, stvarno, odvratno je. Bilo je najgore.'

FILE PHOTO: Kit Harington arrives for the premiere of the final season of "Game of Thrones" at Radio City Music Hall in New York
FILE PHOTO: Kit Harington arrives for the premiere of the final season of "Game of Thrones" at Radio City Music Hall in New York | Foto: CAITLIN OCHS/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Smješten u 15. stoljeću, film 'The Dreadful' prati Anne (Turner) i njezinu svekrvu Morwen, koje žive na rubu svijeta. Kada se muškarac iz njihove prošlosti vrati, on pokreće niz događaja koji preokreću Annein život. U filmu također glume Marcia Gay Harden, Laurence O'Fuarain i Jonathan Howard. Datum izlaska još nije objavljen.

Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS

