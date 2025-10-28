Obavijesti

U svom ritmu, bez kočnice

Godine? Samo broj. Energija? Neiscrpna. Pogledajte kako Harrison Ford (83) vozi bicikl!

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 2 min
5
Foto: SOVE, EKUF

Holivudska legenda u devetom desetljeću diše punim plućima. Kad ne snima, leti. Kad ne leti, vozi

Postoje ljudi koji s godinama uspore i oni koji to jednostavno ne znaju. Harrison Ford (83) je očito u ovoj drugoj skupini, onoj koja i u devetom desetljeću diše punim plućima.

U ponedjeljak su ga snimili kako vozi bicikl uz obalu Los Angelesa. Nema crvenog tepiha ni glamura, samo on, cesta i sunce. U kacigi, s naočalama i crvenim rukavicama, izgleda kao da se sprema na još jednu pustolovinu - možda ne filmsku, ali sasvim svoju.

*EXCLUSIVE* Harrison Ford, 83, rides his bike 15 miles from Brentwood to Malibu!
Foto: SOVE, EKUF

Ford nikad nije bio čovjek koji miruje. Kad ne snima, on leti. Strastveni je pilot starih zrakoplova, i to čak i nakon što mu se 2015. zrakoplov srušio, a on iz nesreće izašao s polomljenim gležnjem i zdjelicom. Nije ga to zaustavilo. Čim je mogao, ponovno se vratio među oblake.

- Nisam se ja srušio, samo avion. Nisam na vrijeme izašao, ali sad sam dobro - rekao je tad Ford.

Njegov kolega Mads Mikkelsen ranije je ispričao da Ford ima više energije od mnogih u tridesetima.

- Završili smo snimanje u pet ujutro, a on je odmah nakon toga sjeo na bicikl i odvozio pedeset kilometara. Harrison je čudo, ali ono jako simpatično čudo - rekao je.

29th Annual Critics Choice Awards announce their 2024 winners
Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS/ Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

Ford o svemu govori jednostavno.

- Ne treniram ludo. Malo vozim bicikl, igram tenis. To je to - rekao je ranije s osmijehom kod Ellen DeGeneres.

Iako ima 83 godine i dalje radi punim tempom. U posljednjih godinu dana snimao je serije 'Shrinking' i '1923', a pojavio se i u Marvelovom filmu 'Captain America: Brave New World'.

Na nedavnim premijerama našalio se da 'ima malo previše posla posvuda', a na pitanje što bi ga moglo nagovoriti da konačno ode u mirovinu i provodi više vremena kod kuće, samo je kratko rekao: 'Ako zaboravite moje ime'.

Sa suprugom Calistom Flockhart, s kojom je u braku od 2010. godine, Ford živi daleko od hollywoodske vreve, na ranču u Wyomingu koji je kupio još početkom osamdesetih. Osim toga, posjeduju i vilu u Brentwoodu.

29th Annual Critics Choice Awards announce their 2024 winners
Foto: AUDE GUERRUCCI

