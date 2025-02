Godine su samo broj! Elizabeth Hurley pokazala sjajnu figuru

Elizabeth Hurley (59) još jedan je primjer izreke 'godine su samo broj'. Pa tako ne čudi da je za reklamu svoje nove kolekcije kupaćih kostima upravo ona bila model.

Objavom na svom Instagramu otkrila je fenomenalnu figuru. Elizabeth je na Maldivima pozirala u 'vrućem' rozom bikiniju, a njenim pratiteljima bilo je teško ne primijetiti njezine isklesane mišiće i odličnu figuru.

- Puse iz raja - napisala je uz objavu.

Hurley je ranije iznenadila svoje pratitelje kada je otkrila tko je fotografira u bikinijima - njezin sin Damian (22). To fanovima i nije baš najbolje sjelo i smatrali su da je to neprimjereno, no Elizabeth je istaknula da je sa sinom opuštena te da on 'pazi na nju'.

Da su majka i sin vrlo bliski pokazuje i to da je glumica utjelovila ulogu Lily u filmu 'Strictly Confidential'. U filmu Elizabeth se strastveno ljubi s kolegicom što je stvorilo burne reakcije, a scene su komentirane bizarnima uzevši u obzir da ih je režirao upravo njezin sin Damian.