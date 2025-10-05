Godinu dana kasnije znamo koji je Šimin datum rođenjaaaaa: Laura i svemir na aparatima

Pitanje koje je mjesecima odzvanjalo društvenim mrežama i postalo svojevrsni kulturni fenomen napokon je dobilo svoj odgovor. Godinu dana nakon ljubavnih avantura u showu Gospodin Savršeni, misterij koji je nenamjerno stvorila kandidatkinja Laura Prgomet sada je riješen i to zahvaljujući romantičnoj objavi pjevačice i voditeljice Maje Šuput. Sada znamo ono što je Šime Elez, poznatiji kao "Gospodin Savršeni", tada nazvao "manje bitnim" – njegov točan datum rođenja.

Pogledajte video

Da, dame i gospodo, 4. listopada službeno je postao državni praznik za sve Laurine fanove. Jer ako se sjećate legendarne scene, kad je Laura pokušala saznati njegov datum rođenja, svemir je ostao bez odgovora. Horoskopska tajna stoljeća Sve do jučer, kad je Maja Šuput na Instagramu srušila internet čestitkom Šimi za rođendan.

Objavila je i njihove intimne fotografije.

"Nek ti je najsretniji. Ostani točno ovakav kakav jesi. Toliko normalan, duhovit, skroman, jednostavan, šarmantan, pristojan a opet toliko velik. Ostani zauvijek toliko raspjevan, neumoran, a opet jedina si osoba koja zakunja u svakom taxiju putem do doma. Imati tebe pored sebe je svakako blagoslov. I zato sretan ti rođendan Šime, a sve ostalo... ma sve znaš", poručila je Maja opisu objave.

Što zvijezde kažu: Šime Elez kao prava Vaga

Otkrićem datuma rođenja, 4. listopada, potvrđeno je ono što je Šime sam priznao – u horoskopu je Vaga. Poznavatelji astrologije odmah će istaknuti kako su muškarci Vage poznati po svom šarmu, diplomaciji, neodlučnosti i vječnoj potrazi za ravnotežom i skladom. Gledajući unatrag na njegovo ponašanje u showu, mnogi će se složiti da se karakteristike horoskopskog znaka savršeno poklapaju s njegovom osobnošću.

Njegova smirenost, pokušaj da održi dobre odnose sa svim kandidatkinjama te očita muka pri donošenju odluka koga poslati kući, tipični su za Vage. Upravo je ta neodlučnost često bila predmet rasprava među gledateljima, a sada je, eto, dobila i svoje "astrološko opravdanje". Čini se da je njegova potraga za harmonijom i "savršenom" partnericom bila vođena zvijezdama, a na kraju ju je pronašao izvan kamera, u zagrljaju jedne od najvećih hrvatskih zvijezda.

"Laura sada može mirno spavati"

Reakcije na Majinu objavu bile su, očekivano, eksplozivne i većinom izrazito pozitivne. Uz brojne čestitke za rođendan upućene Šimi i komplimente na račun sretnog para, neizbježni su bili i duhoviti komentari koji su se referirali na Lauru Prgomet. "Laura Prgomet je ovo lajkala", "Napokon znamo! Hvala, Majo!", "Negdje u Hrvatskoj, Laura Prgomet osjeća duboki mir", samo su neke od dosjetki koje su preplavile društvene mreže.