Lidija Bačić: 'Nekad sam stalno bila u crkvi, a danas se idem ispovjediti za važne blagdane'

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Pjevačica se prisjetila srednjoškolskih dana kad je pjevala u crkvenom zboru, a upravo ju je duhovna glazba dovela i do pobjede na Uskrsfestu

Kad sam bila u školi, išlo se doslovno svake nedjelje u crkvu i pjevala sam u crkvenom zboru. Nije to bilo jednom tjedno, nego još dva puta tjedno probe, tako da sam stalno bila u crkvi. Ne mogu se sad pohvaliti da sam previše u crkvi, ali za ove važne blagdane svakako. I ispovjediti se i sve tako, rekla je Lidija Bačić za IN Magazin.

Malo tko bi danas povezao Lille s crkvenim zborom i duhovnom glazbom, ali upravo je uz takve pjesme napravila neke od svojih prvih velikih glazbenih koraka. Duhovna glazba dovela ju je i do pobjede na Uskrsfestu.

- Pa znaš što, ja i moj zbor snimili smo dvije pjesme koje su u duhovnoj glazbi nekako i evergreeni. To su stvarno lipe pisme,  ‘Stvoren za nebo’ i ‘Znak pobjede’, i baš su ono uskrsne pisme. Mi smo s tim pismama pobijedili - prisjetila se pjevačica pjesama iz 2005. godine.

Foto: Instagram/Lidija Bačić

Osim o vjeri, Lille je govorila i o putovanjima kojima puni baterije između nastupa. Posljednjih mjeseci obišla je Pariz, Milano, Barcelonu, Rim i Beč, a posebno joj se urezala Barcelona, grad u kojem bi jednog dana voljela imati nekretninu.

- Od prvog mjeseca pa do danas bila sam stvarno posvuda, ali sve su to destinacije gdje let traje do dva sata - istaknula je kroz smijeh.

Dotaknula se i svakodnevnih navika pa priznala kako nema puno poroka.

- Nekad iz fore zapalim. To su me ovi iz benda nagovorili. Inače ne pušim. Ali nema svakih poroka. Tu i tamo nešto malo popijem i pred nastup naravno malo popijem. Malo za glas, ali u slobodno vrijeme nisam da nešto pijem. Osim ako sam u društvu, može onda. Čašica dobrog vina uz dobru večeru. To se ne računa - našalila se.

Priznala je i da zbog užurbanog rasporeda danas sve rjeđe kuha komplicirana jela.

- Kuham ja, ali kad dođeš doma, treba kupiti namirnice, sve pripremiti, kuhati pa poslije čistiti. Zato nekad samo napravim nešto brzo, poput manistre, i gotovo - zaključila je pjevačica.

Foto: sandra simunovic/pixsell

