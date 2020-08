'Godinu dana nisam jela meso i osjećala sam se 300% bolje...'

<p>Pjevačica<strong> Lana Jurčević</strong> (35) nedavno se našla u središtu pozornosti nakon što je pokazala da ima celulit te je poručila svim ženama kako se ne trebaju stidjeti svojih nesavršenosti.</p><p>Sada je pak priznala da, iako dugo vremena nije jela meso, pokleknula je tijekom karantene.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Što se tiče mesa.. Prestala sam ga jesti prije nekih godinu i pol. I zbog sebe i zbog životinja. Godinu dana ga nisam jela uopće i osjećala sam se 300% bolje, iako sam cijeli život baš bila mesožder. Smanjila sam i mliječne proizvode. Riješila sam si puno nekih stvari s organizmom povezanih sa stresom, ali i odabirom hrane - napisala je na Instagramu.</p><p>Dodala je kako i dalje misli da komercijalno meso kao i bilo koja industrija koju konzumiramo (kao i kozmetika) je krcata antibioticima, hormonima (i kemikalijama) te da ljudi nisu zdravi. </p><p>- Korona me malo razmrdala i sad mi se 'zalomi' meso tu i tamo. Ali to je recimo samo 5% moje prehrane. Nisam preponosna na sebe zbog toga, ali je to i dalje puno, puno bolje nego što sam radila 90% mog života - poručila je.</p>