<p>Pjevačica<strong> Lana Jurčević</strong> (35) na društvenim je mrežama objavila video upućen svim ženama, a u njemu je poručila da se ne trebaju stidjeti svojih nesavršenosti te da su one u redu, samo da se trebamo dobro osjećati s njima. Podijelila je fotografiju u kupaćem kostimu i pokazala kako i ona ima celulit.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong> <strong>Lana govori o svojoj karijeri</strong></p><p>- Znam da nije neka bitna tema, ali uprasila sam se i imam hrpu celulita - rekla je pjevačica i nastavila: </p><p>- Cijeli život sam se bavila sportom i bila fit, sve je bilo na svom mjestu, nije trebao ni Photoshop. U svijetu gdje su savršenosti bile neophodne za uspjeh, vjerujem da su nesavršenosti danas, upravo ono sto nas čini stvarnima i bliskim vama koji čitate.</p><p>Svoj fizički izgled je, kaže Lana, stavila na sporedno mjesto i prioritete je dala nekim drugim stvarima u životu. Više se posvetila poslu, stvaranju i kreativnosti, nego ‘peglanju’ nedostataka.</p><p>- Neke od nas cijeli život pate da dosegnu slike sa Instagrama, iz časopisa... a neke su već dio tog svijeta i ako slučajno nisi takav kakav se očekuje da budeš, ‘savršen’, opet nije dobro - pojasnila je. </p><p>Ispričala je kako je odlučila snimiti video o svojim nesavršenostima i pokazati fotografiju istih zato što su je više puta proteklih godina snimali i fotografirali na plaži. Iako joj to nikad nije bilo ugodno, ali najčešće zbog toga što nije imala privatnosti, ovo ljeto joj je bilo strašno. Na ljetovanju je tek dva dana, a bilo joj je neugodno jer su je snimali dok je bila u bazenu, na ležaljkama... </p><p>- Onda mi je pukao film i odlučila sam snimiti ovaj video. Jer znam da vas je stotine i stotine tisuća koje imaju taj ‘problem’. Ne osjećamo se dovoljno dobro u svojoj koži. Sram nas je ponekad. A nekad i često. Možda smo realne u procjeni, možda nismo, ali hej, ipak je to moja koža. Jedina koju imam. Bar je glatka ako ništa drugo - zaključuje Lana. Dodala je i kako su ovo vremena u kojima se trebamo podržavati, pogotovo žena ženu.</p>