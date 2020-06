Goga i Adam iz 'Braka na prvu' kupili kolijevku: Spol bebe još kriju, a pratitelji misle da je sin

Kao i sve ostale stvari, Goga i Adam su kolijevku kupili u neutralnoj boji - zelenoj. Još uvijek pratiteljima i gledateljima 'Braka na prvu' nisu otkrili kojeg je spola njihova beba, ali to ih nije spriječilo da nagađaju...

<p><strong>Gordana Marelli </strong>(38) i <strong>Adam Kromer </strong>(33), sudionici sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu', pripremaju se za dolazak njihove prve zajedničke bebe. Gordana bi trebala roditi ovog ljeta, a već se oprema odjećom za bebu i dudama. Sad je došao red na to da par kupi i kolijevku.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Adam odveo Gogu u Osijek</strong></p><p>Kao i sve ostale stvari, Goga i Adam su kolijevku kupili u neutralnoj boji - zelenoj. Još uvijek pratiteljima i gledateljima 'Braka na prvu' nisu otkrili kojeg je spola njihova beba, ali to ih nije spriječilo da nagađaju.</p><p>Goga je objavila fotografiju trudničkog trbuha i usput je stavila anketu. Pitala je pratitelje što misle kojeg je spola dijete, a većina njih odgovorila je da pretpostavljaju da Gordana nosi sina. </p><p>Nedavno je Goga objavila video na kojemu Adam i ona odgovaraju na pitanja, ali zatvorenih očiju pa prstom moraju pokazati na sebe ili na partnera, ovisno o odgovoru.</p><p>Fanovima su otkrili 'hrpu' zanimljivosti o svojoj vezi pa su priznali da je Adam prvi poljubio Gogu, ali i da je on bio taj koji je prvi rekao 'Volim te'.</p>