Gordana Josipović (45) je već na vjenčanju zaključila kako poduzetnik iz Poreča, Bernard Bratović (48), nije njezin tip muškarca. Među njima se nije dogodila ljubav, ali su iz showa izašli u prijateljskim odnosima.

Iako im je rastanak tijekom izlaska iz showa teško pao, čini se da se kasnije u njihovom odnosu nešto promijenilo. Goga je Bernardu ubrzo blokirala broj.

Goga je za RTL.hr rekla da joj se život nije puno promijenio godinu dana nakon showa, ali su ju mnogi prepoznali po osmijehu i očima.

- Moj je život isti kao i prije snimanja - radim, a kad ne radim, družim se sa svojom djecom. Prepoznaju me, kažu, po osmijehu i očima. Ljudi su divni, isto tako i poruke šalju iako nemam baš previše vremena čitati ni odgovarati, ali želim svima zahvaliti na divnim riječima. Ima i ponekih negativnih komentara, ali to su ljudi koji me ne poznaju - rekla je.

Za razliku od drugih kandidata, ona nema one s kojima je ostala u bliskom kontaktu, a Bernardov je broj također vrlo brzo blokirala.

- Ne čujem se ni s kim, ponekad s Anom, a iskreno i nemam puno vremena. To što imam provodim s djecom. Što se Bernarda tiče, ne čujemo se, ubrzo nakon posljednjeg snimanja prestao je svaki kontakt - rekla je Goga, ali nije objasnila zašto ga je blokirala.

Objasnila je da ne žali što je sudjelovala u showu jer je to za nju bilo jedno lijepo iskustvo, ali i da ne žali za time kako se ponašala.

- Ne bih ništa promijenila u svom predstavljanju jer to sam ja i to ću i ostati - dodala je.

Kaže da bi svakako htjela sudjelovati u još jednom showu, a isto je u svome razgovoru rekao i njezin suprug iz emisije, Bernard.

- Naravno da bih sudjelovala kad bih imala vremena, iskustvo koje sam doživjela je nezamjenjivo - rekla je za kraj.