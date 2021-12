I dok se njegova 'bivša supruga' Ana iz 'Braka na prvu' sprema provesti mirovinu na Havajima, Marinko je odlučio ispričati svoju stranu priče.

Stvarno me iznenađuje koliko ljudi prati taj show, gdje god se pojavim, vidim da me ljudi prepoznaju. Neki se samo smješkaju, neki uljudno pozdrave, ima i onih koji simpatično dobacuju iz automobila, ponekad mi neke drage žene priđu, zažele sreću, a čak dobijem i poneki kompliment - rekao je Marinko za RTL.hr i dodao kako do sada nije doživio ništa ružno.

- Nažalost, više se ne mogu pohvaliti dobrim odnosom s Anom. Sudjelovanje u tom showu nezaboravan je događaj za mene. Bila je to bajka koja se više nikada neće ponoviti. - priznao je Marinko.

Na njemu je sve prirodno.

- Moji najbliži; djeca, unuke i prijatelji, cijelo su mi vrijeme pružali podršku čak i nakon ponekih komentara na društvenim mrežama. Među ostalim, neki uporno pišu da si farbam kosu i morat ću ih razočarati jer je sve na meni potpuno prirodno, zahvaljujući prije svega dobroj genetici - kaže Marinko i dodaje kako mu je Facebook prepun zahtjevima za prijateljstvo.

- Svakodnevno dobivam poruke od nepoznatih ljudi (moram priznati da su to pretežno žene) s pohvalama i komplimentima. Ljudi koji me poznaju, a inače ne gledaju takvu vrstu emisija, zbog mene su gledali sve epizode. Hvala vam, dragi moji. Imam jako puno zahtjeva na društvenim mrežama za tzv. prijateljstvo i koristim ovu priliku da se ispričam svima kojima nisam stigao odgovoriti na poruku ili na zahtjev - kaže Marinko.

Iz showa je ostao dobar s Tomislavom.

- Izdvojio bih jedino Tomislava s kojim često pijem kavicu i uz šale pretresamo događaje kako iz showa, tako i inače iz života. Porukama i ponekom kavicom komuniciram i s ostalima - rekao je Marinko.

A evo što savjetuje budućim kandidatima 'Braka na prvu'.

- Mislim da je ipak najvažnije biti iskren, bez ikakvih očekivanja i slušati svoja unutarnja osjetila - kaže Marinko.