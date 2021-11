U srijedu navečer u showu 'Brak na prvu' održala se još jedna zajednička večera na kojoj su se pretresle mnoge zanimljive teme, a nesretni parovi jedva su čekali iznijeti svoju bol.

POGLEDAJTE VIDEO:

Bračni su se parovi lijepo sredili te stigli na druženje s ostalim sudionicima eksperimenta, gdje su svi zajedno razgovarali o njihovim vezama i problemima u istima. Na početku su se svi šokirali kad su doznali da su Kristina i Tomislav napustili show, iako je to bilo za očekivati. A najglasnija tijekom cijele večere bila je Erna koja je primijetila kako se njezin suprug u posljednje vrijeme neobično ponaša.

„Razočarana sam jer smo bili super prijatelji, a sad smo poznanici, jedna razgovaramo. Ne mogu znati njegovo pravo lice jer je to čovjek koji ne izražava svoje emocije i tek je sad počeo pokazivati da je ljut i razočaran. Ne znam igra li igru i što se događa u njegovoj glavi, ali zadnjih dana vidim da je to druga osoba“, izjavila je Erna drugim djevojkama za stolom dok je pokraj nje sjedila Sanela, koja se trudila da se na njezinom licu ništa ne pročita.

- Non stop smo skupa. Postali mi je naporno. Erna voli svima ponavljati sve i nakon nekog vremena ti postane dosadno - komentirao je Edin.

Zaljubljena Sanela i neupućeni Jasmin

- Jasmin je ful dobre volje ne znam zašto. On nije ni svjestan što se događa. Edin i ja se puno dopisujemo. Dočeka me njegova poruka i to su male sitnice koje većini žena puno znače - priznala je Sanela.

- Još više se osjećam voljeno i on pazi na svaku sitnicu i u par navrata sam skužila da bi mi htio donijeti piće i te male gestice meni puno znače. Uz Edina se osjećam voljeno, mogu biti svoja i ne moram fejkati, dečko me prihvatio takvu kakva jesam - rekla je Sanela.

Goga se potužila prijateljicama Saneli i Ani na muža Bernija.

- Puko je sinoć. Vikao na mene. Rekla sam mu da sjedne, rekao je da će me gurnuti kroz prozor. Svi znaju da sam bila zarobljena u prijašnjem braku, kad bi mi muž opali šamar to bi mi bilo kao dobar dan. Ne volim kad se na mene dere. Rekao mi je da je on u mojoj sjeni. Ja sam cure u šoku, mislila sam da smo si mi dobri - ispričala im je Goga pa zaplakala.

- Bernie i Goga su fajrunt - komentirala je Andrea. Frustriranost i ogorčenost u svom braku Erna je podijelila s Ivonom, kojoj je to išlo na živce.

- Ja sam nezrela, razmažena i djetinjasta, tako kaže moj muž. Dosadni ste Edinu, neke žene su mu više okej od muškaraca, Sanela mu je ok. Jasmin mu je čudak i nenormalan.

- Ne znam kako će Erna reagirati kad čuje što sve imam za reći - komentirao je Edin.

- Nikad nisam bila ljubomorna na neku ženu - izjavila je Erna, pa se ničim izazvana obrušila na Ivonu.

- Ivona direktno govori Kristijanu 'glup si', a on je meni onda rekao da ja nisam tako direktna i bezobrazna kao Ivona - rekla je Erna pred svima.