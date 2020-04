Goga priznala: 'Adam mi je pao u očima, nije mi jasno što radi'

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Adam provocira s pusama od crvenog ruža: Javila se i Goga

Nakon zajedničke večere koja je protekla u napetom tonu ponajviše zbog Nikoline i Adama, par u smirenijem tonu razgovara tijekom prve jutarnje kave.

- Uvijek tjeram ljude od sebe i mislim da im je bolje bez mene - rekla je u suzama Nikolina, a Adam joj je objasnio kako joj, bez obzira ne sve, ništa ne zamjera. Pred njima, kao i pred ostalim kandidatima, još je jedna ceremonija i odluka žele li ostati ili otići iz showa.

A pred ekspertima je ozbiljan zadatak - Boris, Ingrid i Ita morat će objasniti kandidatima u kojem smjeru idu njihovi, podosta narušeni, odnosi. Prvi su pred njih došli Valentina i Marinko, a na sugestiju eksperata da postave jedno drugom neko pitanje, Valentina je svog partnera upitala zašto on prema njoj osjeća neku vrstu straha.

- Imam osjećaj da mi ne pokažeš neke stvari i onda ja tako pristupam. Ne želim da me pogrešno shvatiš i misliš da sam naporan -kazao je Marinko, a ona mu je rekla kako smatra da su muškarci ti koji trebaju osvajati. Marinko je naposljetku priznao kako ne razumije žene i da ne zna što zapravo Valentina želi, ali unatoč svemu, Valentina i Marinko odlučili su ostati u eksperimentu.

Nadia i Luka imali su uspona i padova u svom odnosu pa je bilo neizvjesno što će odlučiti, a i eksperti su odmah zaključili kako s njima nešto ne štima jer su na kauču sjedili prilično razdvojeni. Nadia je rekla kako se osjeća točno tako da želi sjediti što dalje od Luke.

- Ušla je u buntovnu fazu i doslovce se samodestruktivno ponaša, igra igru da povrijedi Luku, na svaki njegov pokušaj da nešto promijeni, ona reagira kao da je to napad na nju i ne želi se mijenjati - komentirao je Boris Blažinić Nadijino ponašanje.

- Nešto ne štima, kao da me nešto guši, ako mi se ne pleše, neću plesati, ako mi se ne da dati mu ruku, neću dati. I spavat ću na kauču do kraja projekta ako bude trebalo - komentirala je Nadia.

- Bitno je da se međusobno poštujemo i izrastemo u bolje ljude, kako bih iskoristio svoje talente i digao ih na novu razinu. Kao i ti! - komentirao je Luka, a Nadia je u suzama rekla kako nije sigurna da joj Luka može pomoći. Par je ipak odlučio ostati u showu, a Nadia je obećala da će odsad svaku večer Luki reći što je muči.

Tijekom tjedna Boris je imao razgovore s Gordanom i Dejanom kako bi im pomogao riješiti razmirice koje su postale sve intenzivnije.

- Počeo je slušati i primjenjivati neke stvari. Počeo je pitati, ali počela sam se osjećati lošije jer vidim da se on mijenja, a meni je moj osjećaj gušenja ostao isti. Javila se konfuzija unutar mene da bih se trebala osjećati sretnije, a to se nije dogodilo - rekla je Gordana, a Dejan je komentirao kako ne može vjerovati da se Goga toliko otvorila pred kamerama jer to inače ne čini.

- Gordana teži idealnoj ljubavi, romansi koju nije dobila, a kad je napokon krenula to dobivati, zatvorila se jer ne zna što bi s tom količinom sreće - opisao je Boris.

Dejan je odlučio ostati u showu, ali Goga je napisala kako želi otići, no pravila showa su takva da dok god oboje kandidata ne želi otići - par ostaje u showu.

- Meni je sad žao da je ovako ispalo ako ona želi otići - komentirao je Dejan, a Goga mu je poručila da joj je drago što se počeo mijenjati.

Poslije njih pred eksperte se došli Nikolina i Adam, koji imaju velikih problema u svom odnosu. Na uputu Borisa da kaže Adamu što je muči, Nikolina je počela plakati.

- Teško mi se otvoriti nekom i sve držim u sebi. Bojim se biti povrijeđena i zato to sve radim, iznosim svoj neki gard kad glumim da sam jaka, a nisam. Pogrešno to radim jer te odgurujem od sebe - rekla je iskreno Adamu.

- Od početka showa sam da sam tu, da sam tu da postanemo prijatelji, da nema pritiska - komentirao joj je Adam.

- Ti si jako kvalitetna osoba i od tebe puno mogu naučiti - rekla mu je Nikolina koja je naposljetku priznala da joj treba Adamov zagrljaj što je razgalilo okupljene, a Marinko je čak zaplakao promatrajući ih.

- Moj je dojam da tu ima jako puno glume, da je zapravo najviše glume, a najmanje iskrenosti - komentirala je Gordana M.

Unatoč svemu, Nikolina je odlučila ostati u showu, baš kao i Adam!

- Ja ću i dalje biti ja, i dalje ću ti dati vremena i šansu, pružit ću ti sve što mogu. Nadam se da ćeš to prepoznati i u meni naći osobu kojoj se možeš otvoriti - poručio joj je Adam.

- Adam mi je jako pao u očima jer smo puno razgovarali nakon teretane, jako me iznenadio, naročito nakon sinoć. Mogu otvoreno reći da ne shvaćam što je u njegovoj glavi. Nije mi jasno što on radi, možda sam se prevarila po pitanju njega. To sam večeras prvi put pomislila - komentirala je Gordana.

Gordana i Milan djeluju kao par koji se dobro slaže i koji ima šanse za uspjeh, iako je jasno da je Gordana ta koja pokreće sve.

- Nedostaje mi više aktivnosti, to je jedino - komentirala je Gordana, na što je Milan rekao da čeka njezin prijedlog. Kad mu je predložila panoramski let iznad Zagreba ili kuglanje, Milan je to odbio. Goga je zaključila kako će on sve napraviti zbog nje, a ne zato što to istinski želi. I ovaj je par odlučio nastaviti svoj ljubavni eksperiment.

Posljednji par koji je stao pred eksperte su Lidija i Alen, koji su se počeli bolje slagati. Alen je Borisu rekao kako njegove upute nije baš razumio, ali da srećom ima profesoricu kod sebe koja mu je pomogla u razumijevanju. S obzirom na to da im je dobro krenulo, par je odlučio ostati u showu, što su proslavili zagrljajem.

Parovi nakon ceremonije dolaze kući, a Luku zanima zašto je Nadia odlučila ostati u showu kad im je odnos takav kakav jest pa ju je pitao hoće li i dalje spavati na kauču.

- Zašto toliko inzistiraš na tome? - pitala ga je Nadia, a Luka joj je poručio da ako i dođe spavati u krevet, gledat će ga samo u leđa.

Nikolina i Adam se počinju sve više zbližavati i nakon večeri su razmijenili i zagrljaje.

- Potpuno druga Nikolina od one koju sam poznavao dosad - komentirao je zadovoljno Adam.

