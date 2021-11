U današnjoj epizodi 'Braka na prvu' Marinko i Ana razgovarali su o svom odnosu, Sanela je bratu i sestri pričala o misterioznom kandidatu s kojim se dopisuje, a Gogu je šokirao Bernardov dom u Poreču.

Marinko i Ana pokazali su jedno drugom portrete koje su naslikali. Anin crtež nije oduševio njezinog supruga.

- Najbolje da to sad sakriješ - rekao je Ani. Zajedno su prasnuli u smijeh kada je Ana vidjela Marinkov crtež sebe. Nakon slikanja započeli su ozbiljan razgovor o svom odnosu.

- Dokud smo mi došli u našoj vezi? - upitala je Ana Marinka, na što joj je on odgovorio da mu treba još vremena da je bolje upozna i da vidi kako reagira u različitim situacijama.

- Mislim da nije zaljubljen u mene, to je prijateljstvo s 'benefitima' - uvjerena je Ana, no Marinko je otkrio kako vjeruje i nada se da će to biti ozbiljna veza.

Jasmin je nakratko izašao i Sanela je odlučila otvoriti dušu svom bratu blizancu i sestri. Otkrila je da se dopisuje s drugim kandidatom iz emisije.

- Upoznala sam ga prošli tjedan. Uopće se nisam nadala tome, ali drago mi je. Spojen je s drugo osobom koja mu ne paše, nisu si kliknuli kao ni ja i Jasmin - bila je misteriozna Sanela.

- On mi je podrška je i potpora, predivan je - rekla je, te dodala da Jasmin zasad još ništa ne zna, te da su zasad samo prijatelji.

Sanelin brat je rekao kako mu je drago da je upoznala osobu koja je razumije, a sestra se našalila da će na kraju Sanela ostaviti Jasmina.

Nešto kasnije su pripremali večeru sa sushi majstorom, s kojim se Jasmin zapričao te prekinuo Sanelu usred rečenice, te se ona naljutila na njega.

- Znalo se to događati, a on kao da me ne čuje, uleti usred rečenice i priča nešto svoje - požalila se Sanela, dok je Jasmin istaknuo kako njih dvoje imaju korektan odnos i uvažavaju se.

Bernard je doveo Gogu u Poreč kako bi joj pokazao gdje živi i upoznao s prijateljima. Međutim, njegov stan nije nimalo impresionirao njegovu suprugu.

- Sad je svašta u mojoj glavi o njegovom životu s obzirom na stan. Iskreno mi se ne sviđa, nisam to očekivala. Kao da sam ušla u stan od studenta. Šokirala sam se - rekla je Goga, te dodala da joj je u ljubavi nebitno kakvu kuću muškarac ima, no Bernard joj je drugačije opisivao svoj dom.

- Da mi je rekao 'Živim u šupi', znala bih gdje idem i što očekujem. Slika o Bernardu mi je narušena - istaknula je. Bernard joj je rekao da može doći živjeti kod njega, što je ona odlučno odbila.

Kasnije su prošetali te se fotografirali, te započeli ozbiljan razgovor o svom braku. Bernard je zamjerio Gogi što mu nije rekla isto što je rekla Borisu - da ne želi biti intimna s njim jer joj nije privlačan.

Ona se pravdala da je nije pitao, na što je on rekao da bi još u početku izašao iz showa da je to znao. Upoznao ju je s dvojicom prijatelja, koji su zaključili da su skladan par te im poželi sreću.

Edin i Erna te Kristijan i Ivona bili su na grupnoj terapiji kod Borisa. Vježbali su jasnu i preciznu komunikaciju te su morali u 10 minuta složiti istu figuru.

Edin je pogađao koje boje su Ernine kockice te je zaboravio da ona mrzi žutu, što je nju razbjesnilo.

- Preburno je reagirala. Žao mi je bilo Edina - rekla je Ivona, a Kristijan je zaključio da je Erni i Edinu 'puna kapa' jedno drugog. Edin je mislio da je Erna složila autić, no ona je složila konja.

- On misli da bih trebala slagati autić jer je to jedina sfera njegovog interesa, uz teretanu. Tri tjedna pričam da volim konje. Da me sluša možda bi shvatio - požalila se Erna. Red je došao na Kristijana i Ivonu.

- Nisam nikad slagala legiće, bilo me više strah nego vjenčanja - rekla je Ivona. Kristijan nije pogodio figuru koju je složila, te je ona zaključila da je to zato što je ne sluša te da njihova komunikacija 'nema veze s mozgom'.