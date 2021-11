U današnjoj epizodi showa 'Brak na prvu' gledatelji su doznali jednu nevjerojatnu novost - rađaju se simpatije među Sanelom i Edinom, dok se njihovi brakovi raspadaju.

POGLEDAJTE VIDEO:

Brak Jasmina i Sanele od prvog dana nije bio bajkovit, iako se supružnici trude izgraditi dobar prijateljski odnos. Međutim, kad su se sreli pogledi Sanele i Edina na jednoj zajedničkoj večeri, krenule su iskre među njima, iako su oboje još uvijek u braku s drugima.

- Ušla sam u show s velikim očekivanjima, ali nisam očekivala da će se ovo dogoditi i da bih se mogla naći s tuđim mužem. Dosta se dopisujemo i to mi puno znači. Svako jutro me dočeka njegova poruka i svaku večer prije nego što idem spavati. To su te neke male sitnice koje mi puno znače - započela je svoju priču Sanela pa priznala bratu i kumi da se već neko vrijeme dopisuje s jednim od kandidata, a kasnije je rekla i da su već bili na zajedničkoj kavi, a onda je otkrila o kome je riječ.

-Ta osoba je Edin! Sve što sam osjetila preko poruke, osjetila sam i uživo. Predivno mi je kad sam s Edinom, ne mogu riječima opisati, sve ono što bih voljela da se dogodilo s Jasminom, dogodilo se s Edinom. Predivna je osoba, pažljiva i pun razumijevanja - kazala je Sanela, no još uvijek nije priznala Jasminu da u njezinom srcu i mislima postoji druga osoba.

Jednako kao ni Edin koji Erni nije dao naslutiti da mu se sviđa Sanela, iako je jasno da i njihov brak ne ide u dobrom smjeru.

- Erna je sebična i razmažena. Različiti smo kao nebo i zemlja. A kroz upoznavanje sa svima u jednoj sam osobi vidio da bi ona mogla biti ta koja je prisutna, koja sluša, koju zanimam, koja je posvećena i prisutna - izjavio je Edin, a ljubavnicima sad preostaje da odluče kako će se razvijati njihova tajna veza i hoće li sve priznati bračnim partnerima.