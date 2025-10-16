Obavijesti

NEOBIČNA KOMBINACIJA

Gola ili ne? Milica Pavlović opet je zagolicala maštu fanovima

Srbijanska pjevačica na nastupu u beogradskom restoranu, na pozornicu je izašla u prilično provokativnom izdanju, koje je potakunulo publiku na malo više razmišljanja jer je jednodjelni komplet dizajniran u boji kože
Beograd: Nastup Milice Pavlović u restoranu Nacionalna klasa
Milica Pavlović ponovo je oduševila svoje vjerne obožavatelje. | Foto: Antonio Ahel
