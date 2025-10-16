Gola ili ne? Milica Pavlović opet je zagolicala maštu fanovima

Srbijanska pjevačica na nastupu u beogradskom restoranu, na pozornicu je izašla u prilično provokativnom izdanju, koje je potakunulo publiku na malo više razmišljanja jer je jednodjelni komplet dizajniran u boji kože
Milica Pavlović ponovo je oduševila svoje vjerne obožavatelje.
| Foto: Antonio Ahel
Foto: Antonio Ahel
| Foto: Antonio Ahel
Naime, pjevačica je privukla pažnju prilično neobičnim modnim izdanjem na nastupu u beograskom restoranu 'Nacionalna klasa'.
| Foto: Antonio Ahel
Milica je na pozornicu izašla u provokativnom kompletu, kojim je obožavateljima dala i malo više prosotra za razmišljanje.
| Foto: Antonio Ahel
Radi se o iluzionističkim dizajnu kobinezona u boji kože, s ukrašenim crnim detaljima i svjetlucavim kristalima, kojim je nagalsila svoju savršenu figuru.
| Foto: Antonio Ahel
Cjelokupnu kombinaciju upotpunila je dugačkim smeđim kaputom, te crnim cipelama na petu.
| Foto: Antonio Ahel
Inače, Milica je i ranije znala publiku iznenaditi pojavom u neobičnim izdanjima.
| Foto: Extra FM
| Foto: Antonio Ahel
