Golišavu Hurley fotka sin (16), fanovi misle da je to 'uvrnuto'

Engleska glumica Elizabeth Hurley (52) često objavljuje seksi fotografije na društvenim mrežama i dobiva pohvale fanova koji joj laskaju da nije nimalo ostarila. Hurley je sada otkrila da većinu slika ovjekovječi njezin sin Damian (16), piše britanski tabloid The Sun.

- On ih dosta napravi, ali imam i prijatelje koje mučim da me fotografiraju - ispričala je Engleskinja koja je sina dobila u vezi s američkim biznismenom Steveom Bingom (52). No on ga nije priznao odmah nakon rođenja 2002. i tvrdio je kako su imali kratku avanturu. Hurley je potvrdila njegovo očinstvo DNK testom. Glumičino otkriće da ju sin fotografira u seksi, golišavim izdanjima je zabrinulo njezine fanove.

- Šokiralo bi me da me mama pita da joj napravim seksi slike u bikiniju - komentirao je 15-godišnji George Conroy. Pitao je da li Elizabeth i Damien raspravljaju nakon fotografiranja je li nešto dovoljno seksi i kako to uopće procjenjuju zajedno. Dodao je kako mu je neugodno samo razmišljajući o takvom razgovoru sa svojom majkom.

Foto: Instagram

- Stvarno imate uvrnut odnos - istaknuli su drugi obožavatelji. Glumičini profili na društvenim mrežama su preplavljeni fotografijama i videima koji pokazuju njezin utegnuti stas dok uživa na plaži. Njezin sin se isto bavi glumom te je igrao u australskoj sapunici 'Susjedi' i američkoj drami 'Kraljevska obitelj' u kojoj Hurley tumači glavnu ulogu. Engleskinja često ističe da jako brine o svom tijelu.

Foto: Instagram

- U poslu sam stvarno veoma dugo i moje tijelo je nešto o čemu moram misliti cijelo vrijeme - rekla je glumica. Hurley se ranih 1990-ih proslavila kao model nakon što je snimila kampanju za kozmetički brend Estee Lauder.