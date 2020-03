Golotinjom do braka: Partijaju do zore i klešu liniju u teretani

Svi oni imaju nešto zajedničko - želju za pronalaskom srodne duše, ali tu sličnim karakteristikama nije kraj. Frajeri koji su se prijavili u realityje "Brak na prvu" i "Ženim sina" vole pažnju privlačiti vrlo golišavim i eksplicitnim fotografijama.

Luka Budak (29) traži ljubav u showu "Brak na prvu" i u duši je, kaže, pravi romantik. Voli djevojci ugađati i u budućnosti bi volio slobodno vrijeme dijeliti s "onom pravom".

U međuvremenu dok se ona ne pojavi, Luka vrijeme troši u teretani. Isklesao si je mišiće na trbuhu, a kad god ima priliku, on ih pokazuje. Budući da su sad teretane zatvorene zbog korona virusa, najveća okupacija mu je cijepanje drva, kako mišići odlaskom u izolaciju ne bi nestali.

Sličan njemu je i Adam Kromer (33) iz istog showa, koji na društvenim mrežama dijeli vrlo malo fotografija iz privatnog života, ali na većini njih je bez majice ili vježba. Te se fotografije i snimke, kao ni njegovi poljupci, ne sviđaju Nikolini Tutić (31), za koju stručnjaci smatraju da je pravi odabir za Adama. Golotinjom je, čini se, nije osvojio jer ispod njegovih seksepilnih fotografija ne stoji njezin lajk.

Ništa drukčije nije ni kod mladića iz "Ženim sina", showa za koji još nije poznato kad će se emitirati, ali se zna tko su kandidati. Glazbenik Sebastian Popović, sin pjevača Daniela Popovića (64) i Sanje Bjedov Popović, poduzetnice i bivše manekenke, nije nimalo sramežljiv. Na društvenim mrežama ima na stotine slika, a nerijetko se nađu i one u donjem rublju. Otišao je i korak dalje pa je objavio fotografiju s nepoznatom djevojkom u eksplicitnom izdanju. Njih dvoje u gaćicama leže na krevetu, a društvo im pravi pas.

- Čemu ovo? - upitao ga je pratitelj, kojemu nije jasno zbog čega je objavio toliko privatnu fotografiju.

Sebastian je rekao kako je poprilično izbirljiv muškarac i da ne odabire vrlo lako djevojku za vezu pa se nada da će u ovom showu pronaći onu pravu.

- Rijetko mi se događalo da me netko osvojio na prvu. Uglavnom je to bio proces. Zgodna djevojka me lako može privući na prvu, ali mi ne zadrži pažnju zadugo pa stoga tražim kompletnu osobu. Svakoj djevojci ću pružiti priliku da se predstavi, zato sam i tu - objasnio je za 24sata.

Dečko modernog doba, kako se sam naziva, Mirko Ranogajec svojom golotinjom privukao je gotovo 20.000 pratitelja. Njemu nije problem ni skinuti se u klubu petkom navečer. Navikao je da njegovi mišići budu u prvom planu, budući da je jako posvećen pravilnoj prehrani i treniranju.

Instagram zvijezda voli i partijati. Uz golišave fotografije iz teretane i sa plaže, nađu se i one iz noćnih klubova u kojima se tulumari do ranih jutarnjih sati.

- Moj život je jedan veliki party - naglasio je Mirko prije dvije godine. Tulumari po Zrću, Beogradu, Zagrebu, a u cijeli taj raspored želi ubaciti i djevojku.