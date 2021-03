Tepali su joj 'princeza popa', a veliku popularnost ima od tinejdžerskih dana, no Selena Gomez (28) razmišlja o prekidu karijere, kazala je za magazin Vogue.

Pjevačica je u posljednje vrijeme frustrirana svojom glazbenom karijerom te ozbiljno razmatra prekrižiti je i više se posvetiti glumi. Ispričala je kako će dati samoj sebi još jednu, posljednju priliku.

- Mislim da me ljudi ne shvaćaju ozbiljno i dalje te da ih nije zaista briga za ono što stvaram. Teško je raditi glazbu u takvoj situaciji. Ima dana kad pomislim 'koja je poanta svega ovoga, zašto to i dalje radiš?'. Mislim da je 'Lose You to Love Me' najbolja pjesma koju sam ikad izdala, no za neke ljude ništa moje nikad neće biti dovoljno dobro. Zahvalna sam zbog svih onih koji me slušaju i vole moju muziku, ali mislim da ću izdati još jedan posljednji album i da je to to - zaključila je Gomez.

Posljednjih godina otvoreno je govorila i o zdravstvenim problemima koji je muče, a koji su joj usporili karijeru. Prošle je godine kazala kako joj je dijagnosticiran bipolarni poremećaj, a zbog anksioznosti i napadaja panike 2016. je 'zamrznula' karijeru. Tada je zaključila kako su to popratne pojave autoimune bolesti lupus, od koje boluje.