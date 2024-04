VIDEO Zadarska publika zvala je Bareta na bis! On nam otkrio: 'Iznenadilo me, nabrijani su!'

Crveni tepih, mikrofon, bend koji ga prati, u nekim prilikama i boca kisele na zvučniku. Dovoljno je to Goranu Baretu i Majkama za spektakl, a upravo su to napravili prošlog vikenda u zadarskom Arsenalu. Razgovarali smo s glazbenikom uoči njegova koncerta u zagrebačkoj Areni, priznao je da ima tremu, ali i da je spreman za sve.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:20 Goran Bare & Majke u Zadru | Video: Dominik Kisić/Facebook

- Baš sam u vrhunskoj formi... Možda je to malo pretjerano, ali jako sam dobro - kaže Bare, u zadnje vrijeme iz koncerta u koncert to i dokazuje.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+.

Iste je večeri u dvorani Krešimira Ćosića pjevala Severina, u Salima na Dugom otoku gostovao je Let 3. Sve blizu, ali i dva dana nakon nastupa najviše se spominju upravo Goran Bare i Majke.

Foto: TOMI BURČUL/057INFO.HR

Objavio je i sam bend sjajan poziv na bis, a to je bilo zborno pjevanje 'A ti još plačeš'. Nisu imali izbora, vratio se Bare, za njim i bend...

- Bilo je fantastično prije svega zbog publike. Nisam navikao na tako nabrijanu publiku, ja sam navikao da ja njih dižem, od nula do, ne znam, plus sto. Bio sam malo iznenađen, ali u svakom slučaju, to je bio nezaboravan koncert, nezaboravna publika, organizacija, sve u svemu, sjajno - rekao nam je Bare pa nastavio:

- Naši su koncerti već dvije godine takvi. Možda su jedan ili dva, onako bila, ali svi ostali... To je bilo sto posto. Pozdrav Zadru i svim ljudima koji nas slušaju. Vidimo se na koncertima.

Foto: TOMI BURČUL/057INFO.HR

Zadovoljan je bio i bubnjar te menadžer Alen Tibljaš.

- I sjajno je što nije bilo snimanja mobitelom, ljudi su bili fokusirani na pjesmu, na koncert. Bilo je sjajno, a Bare je dokazao kako je u vrhunskoj formi - rekao nam je Tibljaš.