Goran Ivanišević opet na sudu s bivšom Tatjanom Dragović: Od nje traži da mu vrati milijune

Nekadašnji najbolji hrvatski tenisač Goran Ivanišević i njegova bivša supruga Tatjana Dragović opet su se našli oči u oči, ali ovoga puta na sudu. Danas su se pojavili na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu gdje su trebali svjedočiti jedno protiv drugog zbog privatne tužbe koja se vuče već dvije i pol godine, piše Jutarnji.

Goran od Tatjane traži ni manje ni više nego 2.477.962 eura, tvrdeći da joj je godinama posuđivao novac i to ukupno 2,9 milijuna eura, navodno isplaćenih sa zajedničkog računa u Monte Carlu te s njegovog osobnog računa u Zagrebu. Prema njegovim tvrdnjama, trebala mu je sve vratiti do kraja 2021., no zakasnila je i sad želi svoj novac natrag, plus kamate.

Foto: galoicju

No, današnje ročište pretvorilo se u pravi cirkus. Iako su oboje trebali svjedočiti, do toga nije došlo jer je Goran iznenada objavio da mora otići. Njegov odvjetnik, Mato Jelić, rekao je kako njegov klijent "u 10.30 sati mora napustiti sudnicu" (ročište je, inače, počelo u 9 ujutro), a razlog je bio operacija njegovog oca. Sutkinja ga je direktno pitala zašto sud nije ranije obaviješten o ovome, na što je odvjetnik Jelić rekao da su pokušali dogovoriti odgodu s Tatjaninom stranom, ali nisu uspjeli. No, odvjetnici Tatjane Dragović, Sanja Artuković i Ivo Farčić, to su odmah demantirali tvrdeći da takav dogovor nikad nije bio ni ponuđen.

Tako je ročište opet odgođeno, i to do sredine srpnja.

U sudnici nije nedostajalo emocija. Dok je Tatjana stajala uzdignute glave i gledala bivšeg partnera ravno u oči, Goran je spuštao pogled, buljio u stol, mobitel, ruke… Tatjani su u jednom trenutku potekle i suze kada je shvatila da će njena pravna noćna mora i dalje trajati - kako zbog ovog spora, tako i zbog privremene mjere blokade imovine koja joj već godinama otežava život, prenosi Jutarnji.

A stvari su još zamršenije. U odgovoru na tužbu, Dragović tvrdi da nije riječ o zajmu, već o zajedničkom novcu. Optužuje bivšeg supruga da je pokušavao izbjeći poreze, a dostavila je i prepisku s WhatsAppa iz ožujka 2021., u kojoj je, prema Ivaniševićevim tvrdnjama, on "zahtijevao od nje da mu prebacuje novac i da su te poruke dokaz modus operandija na koji je način on prebacivao novac sa zajedničkog računa na svoj račun očito izbjegavajući porezne obveze". No, Tatjana tvrdi da "iz poruka nije razvidno da se radilo o zajmu novca njoj", već da je to bio zajednički novac.

Također navodi da su poruke iz svibnja i rujna 2020. jasni dokaz da se radilo o zajedničkim sredstvima, te da je Goranu "radi izbjegavanja poreza odgovaralo da ona sa zajedničkog računa prebacuje na vlastiti račun u Hrvatskoj, a potom na njegov račun u Hrvatskoj".