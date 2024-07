Odvjetnik Gorana Ivaniševića: Nije ni sretan ni ponosan što se s Tatjanom nije uspio dogovoriti

Nikola Mandić, odvjetnik koji zastupa bivšeg tenisača Gorana Ivaniševića, oglasio se priopćenjem nakon napisa u tjedniku Nacional. Oni su u utorak objavili kako Ivaniševićeva bivša supruga Tatjana Dragović priprema tužbu protiv njega, ali i vlastite kćeri. Kako smo pisali, njihova punoljetna kćer potpisala je ugovor kojim ocu daruje luksuzni stan u središtu Zagreba. Prema ugovoru, kći je Ivaniševiću stan darovala bez naknade.

Prema navodima Nacionala, koji je imao uvid u tužbu, Dragović smatra da je ugovor o darivanju protivan moralu, da je Ivanišević obmanuo kćer, ali i da joj je za to obećao naknadu od 300.000 eura, koja se ne spominju u ugovoru, pa da je tako pokušao i utajiti porez.

Priopćenje odvjetnika prenosimo u cijelosti:

Kao pravni zastupnici gospodina Gorana Ivaniševića, a obzirom brojni mediji uporno traže očitovanje na tekst koji je izašao u tjedniku Nacional dana 02. srpnja 2024.godine, kratko se očitujemo, i to samo i isključivo kako se šutnja gospodina Gorana Ivaniševića i njegove obitelji na potpuno neprimjereno i neistinito medijsko objavljivanje takvih sadržaja ne bi protumačila kao da u navodima tjednika Nacional i njegovim namjerama ima išta istinito i dobronamjerno za obitelji koje se spominju, osobito za djecu, a u konačnici i za čitateljstvo.

Prije svega i sveobuhvatno gospodin Goran Ivanišević moli da se radi zaštite interesa djece i obitelji koje se spominju u predmetnim sadržajima prestane sa objavama neistina te pristranih i motiviranih sadržaja. Članak 35. Ustava Republike Hrvatske uređuje da se svakom jamči štovanje i pravna zaštita njegova osobnog i obiteljskog života, dostojanstva, ugleda i časti. U predmetnim neistinitim i neprimjerenim sadržajima doista nema ništa niti pretjerano interesantno niti sudbonosno kako za običnog čitatelja, tako niti za društvo u cjelini. Osim što su u pitanju neistine, netočni podaci, konstrukcije i manipulacije, i to do gotovo nevjerojatnih granica, u predmetnim sadržajima se očituje potpuno nepoznavanje materije o kojoj se piše, uslijed čega se javnosti prezentiraju neistine. No, budući gospodin Goran Ivanišević smatra da su jedino i isključivo nadležne institucije u Republici Hrvatskoj te koje mogu nepristrano i pravično razriješiti ove odnose te donijeti svoj pravorijek, to isti neće i ne želi iznositi nikakve činjenice vezane za predmetne odnose. Osim toga, nužna, imperativna potreba jest poštovati propise koji su na snazi u Republici Hrvatskoj.

Gospodin Goran Ivanišević nije niti sretan niti ponosan što on i njegova bivša supruga svoje odnose nisu uspjeli riješiti dogovorno bez angažiranja nadležnih institucija, ali jednako tako je svjestan da samo nadležni sud može odlučiti što je onda u konačnici ispravno i svaku odluku suda će, naravno, poštovati. Gospodin Goran Ivanišević uopće ne bi imao potrebu očitovati se na neistine koje iznosi tjednik Nacional da isti, iako su im na neprimjerenost takvog pisanja ukazali od strane Hrvatskog zavoda za socijalni rad, ponovno u kontekstu neistina ne spominju njegovu obitelj, osobito djecu, a što je ispod svake potrebne i očekivane razine novinarske profesije.

Nažalost, takvi štetni i neistiniti sadržaji se opet objavljuju. U dopisu koji je Hrvatski zavod za socijalni rad uputio tjedniku Nacional dana 25. listopada 2023. godine, navodi se: „Snažno apeliramo da prestanete sa senzacionalističkim prenošenjem i prikazivanjem događaja u predmetnoj obitelji, jer time neposredno izlažete djecu Ivanišević, ali i njihove malodobne sestre i braću iz sadašnjih obitelji njihovih roditelja, javnom sramoćenju i etiketiranju.“ Doista i opet se senzacionalističkim i neistinitim sadržajima neposredno izlaže djecu Ivanišević, ali i njihove malodobne sestre i braću iz sadašnjih obitelji njihovih roditelja, javnom sramoćenju i etiketiranju.

Od medija, u čijem je opisu posla i čija je dužnost izvještavati javnost o činjenicama koje bi za iste mogle biti interesantne, molimo obazriv i osobit pristup prema predmetnim obiteljima i djeci, poštovanje propisa Republike Hrvatske, a u pogledu medijske potrebe pisanja upućujemo na prenošenje isključivo onih sadržaja koji su istiniti, a ne štete probicima i interesima obitelji i djece.