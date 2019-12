'Pjesma nije već objavljena ni u kakvoj verziji, ali povlačim se'

Nedugo nakon što su objavljeni rezultati HRT-ova natječaja za izbor hrvatske pjesme za pjesmu Eurovizije 2020. godine, prema kojima je izabrano 16 skladbi i 4 rezervne, stigla je i informacija kako je Goran Karan odustao od nastupa na Dori te će umjesto njega nastupiti Elis Lovrić s pjesmom 'Jušto', koja je bila prva rezerva.

Nastupi se očekuju u izravnom prijenosu 29. veljače 2020. u opatijskoj dvorani Marino Cvetković, javljaju s HRT-a, a popis sada izgleda ovako:

1. Marin Jurić Čivro - Naivno

2. Elis Lovrić - Jušto

3. Edi Abazi - Coming home

4. Mia Negovetić - When it Comes to You

5. Colonia - Zidina

6. Zdenka Kovačiček - Love, Love, Love

7. Lorenzo feat Dino Purić & Reper iz sobe – Vrati se iz Irske

8. Jure Brkljača - Hajde nazovi me!

9. Damir Kedžo - Divlji vjetre

10. Lorena Bućan - Drowning

11. Alen Vitasović & B. Matija Čerina - Da se ne zatare

12. Aklea Neon - Zovi ju mama

13. Indira - You Will Never Break My Heart

14. Nikola Marjanović - Let's forgive

15. Đana - One

16. Bojan Jambrošić - Više od riječi



+ 3 rezervne skladbe, budući da je Elis Lovrić kao prva rezerva 'uletjela' kao zamjena za Gorana Karana:



1. Marcela Orosi - Let me Break Your Heart

2. Dino Petrić - Što si meni ti

3. Singrlice – Zavičaj

Naime, od nastupa se odustalo zato što se tvrdi da je Karan tu pjesmu izveo na koncertu u Visokom u Bosni i Hercegovini, a pravila nalažu da se pjesma prije izvođenja na Dori ne smije objaviti. Međutim, Karan tvrdi da pjesma nije objavljena ni u kakvoj verziji.

- Jednu različitu verziju pjesme koju sam naslovio 'My Legacy is Love' sam izveo na koncertu u Visokom u Bosni i Hercegovini. Pjesma 'My Legacy is Love' u obliku kakav je poslan na Doru se i stihovima i glazbom i aranžmanom duljinom značajno razlikuje od onog što sam odsvirao tom prilikom (op.a. u Visokom u BiH). Isto tako, važno je napomenuti da pjesma nije objavljena ni u kakvoj svojoj verziji - rekao je Karan za 24sata i nastavio:

- Ono što bih htio naglasiti je, da moj razlog za bavljenje glazbom i moja osnovna namjera nikad nije bila, nije i neće biti, natjecateljska. Stoga sam odlučio, da bih otklonio sve moguće krive interpretacije, da pjesmu 'My Legacy is Love' povlačim s Dore. Na taj način želim zatvoriti prostor za bilo kakve kontroverze i nuspojave, jer, kako stihovi te pjesme kažu: Moja ostavština je - ljubav.

Svim sudionicima i organizatorima poželio je sve najbolje te dobar plasman na Eurosongu. Dotaknuo se i pjesme 'My Legacy is Love' i objasnio da će je objaviti na proljeće.

