Goran Kočiš oformio svoj tim: Sedmero kandidata zauzelo posljednja mjesta među TOP 21

Posljednji Bootcamp nove sezone MasterChefa donio je konačan sastav tima chefa Gorana Kočiša. Nakon dva kruga kuhanja pregače su osvojili Franka Čule, Nensi Dujić, Daniela Crnek, Miro Gudelj Marjanović, Ena Kokanović Nagy, Pavla Obadić Toljan i Jakov Livaja, koji su tako izborili mjesto među top 21 kandidatom nove sezone.

Prvi zadatak kandidatima je donio okus Goranova djetinjstva – perkelt od soma. Jelo su morali replicirati bez kušanja, oslanjajući se isključivo na izgled pokaznog tanjura i vlastito kulinarsko znanje. Upravo su se u tom izazovu posebno istaknuli Franka, Nensi, Daniela i Miro te odmah osvojili pregače.

Foto: Luka Dubroja

Za razliku od njih, Ivan Sendić, Mirelle Tomljanović, Silvija Mutić i Christian De Rubies natjecanje su završili već nakon prvog kruga. Ivanovo jelo imalo je previše pogrešaka, Mirelle je presolila perkelt, Silvijino je jelo bilo previše gorko, dok je Christian poslužio sirovu ribu.

Preostali kandidati dobili su novu priliku u drugom krugu, u kojem im se pridružio Jakov Livaja. S mljevenom svinjetinom kao glavnom namirnicom imali su 45 minuta za pripremu autorskog jela. Nina Miletić, Mihael Bilić i Robert Hajduk nisu uspjeli izboriti prolazak, dok su Ena, Pavla i Jakov svojim tanjurima osvojili posljednje tri Goranove pregače.

Za Enu je pregača bila i potvrda da joj spremnost da pomogne konkurentima, što je radila tijekom prve faze kuhanja, ipak nije zatvorila vrata MasterChefa. Goran ju je nakon prvog kruga upozorio: „Previše si brinula o drugima i sebe si zapostavila i to se vidi na tanjuru.“ Nakon druge prilike ipak je stigla nagrada. „Sretna sam što sam dobila pregaču, ipak je dobro to što sam bila timski igrač“, zaključila je Ena.

Foto: Luka Dubroja

Veliko olakšanje osjetila je i Pavla koja je poručila: „Jako sam sretna jer je pregača napokon tu. Umorna sam i iscrpljena, ali sretna.“

S Goranovim konačnim odabirom završeni je selekcijski krug bootcamp, a TOP 21 postava MasterChefa sada je kompletirana. Pred kandidatima je ulazak u MasterChef vilu jer počinje nova faza natjecanja za ostanak u najpoznatijoj televizijskoj kuhinji.