Goran misli da tim u 'Survivoru' ima plan protiv njega: 'Sumejja me gledala kao da bi me ubila'

Nakon što je u 'Survivoru' plavi tim na Plemenskom vijeću donio šokantnu odluku nominiravši Gorana, jednu od najjačih karika u showu, rasprava o razlozima koji stoje iza takvog ishoda nastavit će idućeg dana.

POGLEDAJTE VIDEO:

Iako kandidate već večeras čeka novi izazov za plemenski imunitet koji će pokazati iz kojega će tima biti Goranov protivnik u duelu, neobična i složena situacija u kojoj se našao plavi tim bit će glavna tema prije odlaska na izazov.

- Sumejja me gleda kao da bi me ubila, tako mrklo. Nisam vidio tako loš pogled nikad - primijetit će Goran kojemu i nakon prospavane noći neće biti jasni razlozi zbog kojih je njegov tim donio odluku koju nije očekivao.

- Prije glasovanja primijetio sam kako me gleda. Imala je neki onako baš… neću reći zlokoban pogled, ali znakovit pogled. Tako da sam računao na dva-tri glasa jer kad sam razmišljao o glasovanju kako će završiti, vidio sam da me Sumejja gleda dok je sjedila s Tenom, pa sam znao da će i Tena vjerojatno glasovati za mene. Ako je tu Vitkor, znao sam da će i on - nastavit će Goran.

Iako je očekivao nekoliko glasova protiv njega, Goran nije slutio da će čak pet ljudi napisati upravo njegovo ime, pogotovo zbog toga što se u igrama pokazao kao jedan od najuspješnijih igrača.

- Pogodilo me kad sam čuo neke stvari koje su se navele i za koje možda nisam bio svjestan da sam ih radio, ali na kraju se to više uopće nije spominjalo, pa mislim da su ovo bile neke alibi varijante i mislim da je ovo stvar plana - zaključit će Goran.

Burna rasprava među članovima plavog tima nastat će nakon što će Goran zaključi da se možda neće vratiti nakon duela, što će pokrenuti razgovor o budućim taktikama. Budući da su neki kandidati izjavili da se međusobno nikada neće nominirati, poput Sumejje koja ne želi nominirati žene, Goran će zaključiti da se stvorio klan, što će ostali demantirati.

U Goranovu obranu stat će Nika koja je odmah nakon nominacija izrazila neslaganje s odlukom tima da se nominira Goran.

Ako on sada ode ili odustane, mi ćemo oslabiti znatno, a ako ne osvajamo ove plemenske imunitete, ispadat ćemo kao kokoši - zaključit će.

Ostali kandidati objasnit će da će se prilikom budućih glasovanja voditi logikom da Gorana, kao najjačeg kandidata, šalju u duele jer će on efikasno pobjeđivati članove crvenog tima koji nominiraju svoje najslabije kandidate. Roko će pritom iznijeti još ekstremniji stav da se Goran trebao samoinicijativno javiti da ga nominiraju jer bi tako po njegovom mišljenju cijeli tim lakše opstao.

- Mislim da je Roko blago izmanipuliran jer ga cure gledaju kao sredstvo koje će im pomoći da dođu do cilja - zaključit će Goran koji se neće tako lako pomiriti s objašnjenjima i taktičkim idejama njegova tima.

Kako će završiti njihova rasprava te koji će tim pobijediti u novom izazovu doznajte večeras u 22.15 na Novoj TV!

