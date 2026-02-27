Goran Vinčić Vinča proslavio rođendan i otkrio jedinu želju

Jedan od najpopularnijih i najuspješnijih hrvatskih stand-up komičara, Goran Vinčić, poznatiji kao Vinča, proslavio je svoj rođendan i tim povodom podijelio objavu na Instagramu koja je oduševila njegove brojne pratitelje. U svom prepoznatljivom stilu, spojio je privatni trenutak s golemim profesionalnim izazovom koji ga čeka, otkrivši da za rođendan ima samo jednu, vrlo skromnu želju.

Na fotografiji koju je objavio, Vinčić pozira s osmijehom ispred rođendanske torte na kojoj gore svjećice s brojem 31. Iako izgleda sretno, njegov umoran izraz lica i ruka kojom podupire glavu savršeno oslikavaju poruku koju je podijelio s pratiteljima.

"Jedina želja mi je da se naspavam. Ali s obzirom da sam je rekao naglas, nema spavanja do Arene", napisao je komičar i odmah izazvao lavinu reakcija.

Njegova želja za snom nimalo ne čudi s obzirom na to da su on i supruga Miroslava u srpnju prošle godine dobili treće dijete, kćer Slobodu, uz koju imaju i dva sina, Zorana i Bogdana. Užurbani obiteljski život, uz karijeru koja je na samom vrhuncu, očito uzima danak, što su njegovi pratitelji prepoznali s mnogo simpatija.

Komentari su se ubrzo zaredali, a uz brojne čestitke, mnogi su se našalili na njegov račun. "Sretan 13 rođendan", "Kako kosti? Mislim prešao si 30.", samo su neke od duhovitih poruka koje pokazuju blisku vezu komičara s njegovom publikom.

Zagreb: Stand up show Gorana Vinčića na Šalati | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Drugi dio njegove objave, "nema spavanja do Arene", izravna je najava onoga što mnogi nazivaju povijesnim trenutkom za hrvatsku i regionalnu stand-up scenu. Naime, Vinčić je nedavno objavio da će 21. prosinca 2026. održati svoj solo show u Areni Zagreb, čime postaje prvi komičar iz Hrvatske koji se upustio u takav pothvat. Ovaj nastup bit će kruna njegove dosadašnje karijere, tijekom koje je već postavio visoke standarde kao najmlađi komičar koji je rasprodao Koncertnu dvoranu Vatroslav Lisinski i prvi koji je napunio stadion Šalata u lipnju 2025. godine.

Najava Arene Zagreb stigla je kao vrhunac njegove popularnosti, a zanimljivo je da je Vinčić naglasio kako će mu to biti jedini nastup u Hrvatskoj tijekom cijele 2026. godine. Razlog tomu je njegova velika regionalna i europska turneja s trećim solo showom "Komedija je ozbiljna stvar". Tijekom godine obići će brojne gradove diljem regije, poput Sarajeva, Beograda, Mostara i Banje Luke, a planira nastupati i u europskim metropolama kao što su Frankfurt, Zürich i Berlin.



