Glumac je bio na proslavi rođendana Tarika Filipovića, na kojoj se pojavio sa sijedom kosom. Pozirao je s kolegom Navojcem i Lejlom Filipović, koja je fotku objavila na društvenim mrežama
Goran Višnjić ima novi imidž: Pogledajte kako sada izgleda
Šibenski glumac Goran Višnjić (53) iznenadio je svojim izgledom na proslavi 54. rođendana kolege Tarika Filipovića. Na fotki koju je objavila Tarikova supruga Lejla Filipović, Višnjić pozira s njom i glumcem Goranom Navojcem.
Tijekom karijere mijenjao je imidž radi uloga, no izvan seta bio je vjeran svojoj tamnoj kosi.
Budući da Višnjić s obitelji ne živi u Hrvatskoj, javnost ga nema priliku često vidjeti. Kada se posljednji put oglasio na Instagramu u veljači, nosio je šiltericu koja mu je skrivala kosu.
Iako ga je javnost navikla gledati s crnom kosom, jedna starija fotka koju je sam objavio otkriva da glumac već dugo ima sijede vlasi pa je samo, čini se, napravio pauzu od bojenja.
Hrvatski glumac svjetsku je slavu stekao ulogom doktora Luke Kovača u američkoj seriji "Hitna služba", nakon čega je godinama gradio uspješnu karijeru u Hollywoodu. Prije nekoliko godina s obitelji se iz Los Angelesa preselio u Cornwall u Engleskoj.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+