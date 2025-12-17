Oglasila se majka Lane Rupić: 'Preponosna sam na to što jesi'

Nakon što je sinoć u Rovinju Lana Lourdes Rupić iz Šibenika proglašena 35. Kraljicom Hrvatske 2025., posebnu pažnju privukla je objava njezine majke Mirele Rupić, koja je kćeri uputila dirljive i emotivne riječi.

Foto: Josip Čekada

- Zahvalna uvijek Bogu od prvog trenutka kada mi je bila pod srcem pa do danas na uloženom trudu da je sve ono sa čim uljepšava ovaj svijet. Svaka je majka najponosnija na svoje dijete jer to je najveći blagoslov u životu, a gledajući moju kći vidim sebe u 'ogledalu'. Svakim otkucajem moga srca nastojala sam utkati u njezin život one prave ljudske vrijednosti i to ću činiti dok postojim. Hvala predivnim ljudima u ovom spektaklu ljepote, radosti i predivne mladosti - objavila je Mirela.

Foto: Josip Čekada

- Ispunili ste više od očekivanja i hvala vam na pruženoj prilici koju će moja kći pamtiti zauvijek i opravdati pruženo povjerenje. Lana, moja preponosna sam na to što jesi i na sve šta ćeš još postati u izgrađivanju svoga života u kojem sam uvijek tvoj čvrsti oslonac. Volim te do neba - dodala je.

Lana, kći slavnog glumca Gorana Višnjića i Šibenčanke Mirele Rupić, rođena je 2007. godine. Iako je njezino rođenje tada bilo pod povećalom domaćih medija, Lana je odrastala daleko od javnosti, a Višnjić je očinstvo priznao prije nego što su stigli rezultati DNK analize. Glumac je od 1999. u braku s Evom Vrdoljak, s kojom ima troje djece, te obitelj već godinama živi izvan Hrvatske.

Rijeka: Mirela Rupi? s novim de?kom i k?erkom na koncertu Shortyja | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Sinoć je Lana, uz titulu Kraljice Hrvatske, osvojila i srca publike te sada predstavlja Hrvatsku na svjetskom natjecanju Queen of the World - Kraljica Svijeta, čiji će prvi svjetski izbor biti održan u Hrvatskoj. Za majku Mirelu, ovo je prije svega trenutak ponosa i ljubavi prema kćeri, što je jasno pokazala u svojoj emotivnoj objavi.